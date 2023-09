WhatsApp, settembre pieno di aggiornamenti con una GRANDE novità

Dopo le ultime novità che hanno riguardato WhatsApp nell’ultimo periodo, si guarda avanti. Ovviamente gli utenti nel frattempo stanno cercando di assimilare al meglio le ultime funzionalità, quelle che in un modo o nell’altro sono riuscite a stupire ancora una volta.

Andando per ordine non si può fare altro che partire dall’aggiornamento che ha portato la possibilità di inviare immagini in alta definizione. Ogni scatto realizzato potrà quindi da ora perdere meno qualità, siccome WhatsApp ha introdotto un tasto dedicato in alto. Quando si invia la foto, basterà premere sul collegamento che raffigura la scritta “HD“. Proprio grazie a questo si potrà scegliere la risoluzione.

L’altra grande novità che è arrivata riguarda un tipo di messaggi totalmente nuovo per WhatsApp, in realtà già esistente su Telegram da anni. Si tratta dei messaggi video brevi. Premendo una sola volta rapidamente sul microfono per le note audio, ecco che spunterà una videocamera: tenendo premuto si registrerà il messaggio video che inquadrerà la nostra faccia. Il tempo massimo è di un minuto.

Ora però si sta parlando di un nuovo aggiornamento che tra alcune settimane potrebbe fare il suo arrivo ufficiale.

WhatsApp: c’è un nuovo aggiornamento pronto ad arrivare e riguarda i gruppi

Per WhatsApp gli utenti che entrano a far parte dei gruppi sono importanti ed è per tale motivo che bisogna dargli le risorse opportune.

Prossimamente sarà possibile infatti recuperare in maniera autonoma i vecchi messaggi, quelli inviati in un gruppo prima di entrarvi per la prima volta. Per la novità però bisognerà ancora aspettare visto che è ancora in fase di test.