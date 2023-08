Iliad, 180 Giga al mese e un servizio totalmente GRATIS

Gestore dopo il gestore, stanno arrivando tante nuove offerte che potrebbero improvvisamente consentire al pubblico di avere ciò che desidera. Effettivamente le aziende si stanno dando un gran da fare nell’ultimo periodo, con il proposito di battere la concorrenza a colpi di contenuti e di prezzi bassi. Tra le principali realtà che stanno dominando proprio in questo senso, non può che emergere Iliad, azienda che all’interno delle sue offerte mette davvero di tutto per pochi euro mensili.

Come è possibile notare già da tempo, sul sito ufficiale sono presenti tutte le indicazioni necessarie per sottoscrivere le promo. Inoltre anche i contenuti sono ben descritti, così come i prezzi di vendita che tendono a durare per sempre. Ricordiamo infatti che essendo questo un gestore virtuale, non è soggetto ad alcun tipo di rimodulazione. Proprio per questo motivo bisognerebbe dare più credito a questi operatori, che nel corso del tempo sono stati in grado di battere anche le aziende più famose del settore. Ora risulta davvero difficile battere Iliad visto che è ancora disponibile l’offerta migliore che propone tantissimi giga al mese.

Iliad: la Flash 180 è ancora disponibile per poco tempo

Chiunque volesse avere a che fare con un’offerta piena di contenuti, può rifarsi come sempre ad Iliad. Il famoso gestore che ormai detiene la leadership in Italia, offre questa volta tantissimi contenuti al suo interno.

La nuova promo infatti permette di avere 180 giga con il 5G in regalo ma anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo mensile corrisponderà a soli 9,99 € per sempre.