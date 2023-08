Un’offerta davvero monstre, più unica che rara, vi attende oggi da Iliad, gli utenti si ritrovano a poter richiedere l’attivazione di una soluzione davvero molto speciale, arricchita con prezzi economici, e la possibilità comunque di accedere a 180 giga al mese per sempre.

Attivare la suddetta promozione risulta essere decisamente più semplice di quanto immaginiate, poiché basterà andare in un qualsiasi punto vendita in Italia (trovate l’elenco delle Iliad Box sul sito ufficiale), oppure collegarsi allo stesso per attivare la promozione richiedendola sul proprio numero di telefono o su nuova numerazione. E’ importante sapere che al giorno d’oggi non è richiesta la portabilità da uno specifico operatore telefonico.

Se ogni giorno volete avere le offerte Amazon con i codici sconto gratis, dovete iscrivervi subito al nostro canale Telegram dedicato.

Iliad, quanto costa la promozione

L’attivazione è disponibile ad un prezzo fondamentalmente limitato, se considerate che, in aggiunta al costo della promo stessa, saranno necessari solamente 9,99 euro. Al netto di tutto ciò, la Flash 180 può essere attivata solamente fino al 17 settembre, con un costo fisso mensile di 9,99 euro e pagamento diretto tramite il credito residuo della propria SIM ricaricabile.

Il bundle messo effettivamente a disposizione del consumatore è comunque decisamente valido, se considerate che ad oggi sarà possibile godere di 180 giga alla massima velocità, che in questo caso corrisponde al 5G, passando anche per illimitati minuti e SMS, utilizzabili a piacimento verso un qualsiasi numero di telefono sul territorio.

Come da prassi per Iliad, a prescindere da quanto si resterà clienti del brand, non si assisterà mai ad alcuna rimodulazione contrattuale.