PlayStation Plus, in arrivo una valanga di nuovi videogame

L’attesa per l’annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023 è quasi terminata. Gli appassionati di PlayStation dovranno attendere solo altre 48 ore per scoprire quali saranno i titoli disponibili per il prossimo mese. Sony ha programmato l’annuncio per mercoledì 30 agosto alle 17:30. A meno di imprevisti o cambiamenti di programma, questa è la data e l’orario in cui verranno svelati i nuovi giochi. È raro che Sony modifichi le date degli annunci, quindi gli utenti possono aspettarsi di conoscere i dettagli come previsto.

PlayStation Plus: tutti i giochi in arrivo

Una volta annunciati, i nuovi giochi PlayStation Plus saranno disponibili per il download su PS4 e PS5 dal primo martedì di settembre e potranno essere scaricati fino al primo lunedì di ottobre. Al momento, non ci sono state anticipazioni ufficiali o leak riguardo ai giochi che verranno inclusi. Tuttavia, ci sono alcune speculazioni e previsioni che circolano nella community. Tra le ipotesi più popolari ci sono titoli come “Little Nightmares 2”, soprattutto considerando l’annuncio recente di “Little Nightmares 3” previsto per il 2024. Altre previsioni includono “The Pathless” e potenzialmente un gioco sportivo della stagione precedente, come “FIFA 23” o “NBA 2K23”. Questi titoli sportivi potrebbero non essere più al centro dell’attenzione dato l’arrivo imminente delle nuove versioni aggiornate.

È interessante notare come la scelta dei giochi per PlayStation Plus sia sempre un argomento di grande interesse e discussione tra gli appassionati. La possibilità di accedere a titoli di qualità come parte dell’abbonamento è uno dei principali vantaggi del servizio, e ogni mese gli utenti attendono con trepidazione l’annuncio ufficiale. Mentre si avvicina la data dell’annuncio, la community continuerà sicuramente a speculare e a sperare nei propri titoli preferiti. Indipendentemente dai giochi scelti, PlayStation Plus continua a offrire un valore significativo ai suoi abbonati, fornendo una varietà di titoli che possono soddisfare una vasta gamma di gusti e preferenze.