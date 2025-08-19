PS Plus, da oggi questi giochi non saranno più disponibili

Come ogni mese, il colosso del gaming Sony ha annunciato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi gratuitamente senza costi extra per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus, in particolare ai piani Extra e Premium. Tuttavia, l’azienda ha dovuto eliminare altrettanti titoli dal suo catalogo per far spazio a quelli nuovi. In queste ore, Sony ha comunicato ufficialmente i nomi dei videogiochi che stanno per lasciare il catalogo.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, ecco i giochi che lasceranno il catalogo

In queste ultime ore il colosso del gaming Sony ha comunicato i nomi dei videogiochi che lasceranno a breve il catalogo messo a disposizione per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come già accennato in apertura, ogni mese il colosso aggiunge titoli di rilievo a questo catalogo. A sua volta, deve però necessariamente fare posto eliminando titoli aggiunti da diverso tempo. Ve li elenchiamo qui di seguito.

• EA Sports UFC 5 su PS5

• Star Wars Jedi Survivor su PS5 e su PS4

• The Witcher 3 Wild Hunt su PS5 e su PS4

• Wild Hearts su PS5

• RIDE 5 su PS5

• Sword Art Online Last Recollection su PS5 e su PS4

• Naruto to Boruto Shinobi Striker su PS4

• Sword Art Online Alicization Lycoris su PS4

• Sword Art Online Fatal Bullet su PS4

• Sword Art Online Hollow Realization su PS4

• Sword Art Online Lost Song su PS4

• Vacation Simulator su PS5 e su PS4

• Bugsnax su PS5 e su PS4

Come già detto, gli utenti dovranno quindi dire presto addio a questi favolosi videogiochi. Questi videogiochi non saranno disponibili già dalla giornata di oggi 19 agosto 2025. Ricordiamo comunque che sono già stati resi disponibili i nuovi videogiochi per gli abbonati per questo mese. Ve li ricordiamo qui di seguito.

• Sword of the Sea

• Earth Defense Force 6

• Unicorn Overlord

• Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key

• Indika

• Harold Halibut

• Coral Island

• Resident Evil 2 PS1 Classic

• Resident Evil 3 Nemesis PS1 Classic