PS Plus, da oggi questi giochi non saranno più disponibili

Come ogni mese, il colosso del gaming Sony ha annunciato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi gratuitamente senza costi extra per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus, in particolare ai piani Extra e Premium. Tuttavia, l’azienda ha dovuto eliminare altrettanti titoli dal suo catalogo per far spazio a quelli nuovi. In queste ore, Sony ha comunicato ufficialmente i nomi dei videogiochi che stanno per lasciare il catalogo.
PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, ecco i giochi che lasceranno il catalogo
In queste ultime ore il colosso del gaming Sony ha comunicato i nomi dei videogiochi che lasceranno a breve il catalogo messo a disposizione per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come già accennato in apertura, ogni mese il colosso aggiunge titoli di rilievo a questo catalogo. A sua volta, deve però necessariamente fare posto eliminando titoli aggiunti da diverso tempo. Ve li elenchiamo qui di seguito.
• EA Sports UFC 5 su PS5
• Star Wars Jedi Survivor su PS5 e su PS4
• The Witcher 3 Wild Hunt su PS5 e su PS4
• Wild Hearts su PS5
• RIDE 5 su PS5
• Sword Art Online Last Recollection su PS5 e su PS4
• Naruto to Boruto Shinobi Striker su PS4
• Sword Art Online Alicization Lycoris su PS4
• Sword Art Online Fatal Bullet su PS4
• Sword Art Online Hollow Realization su PS4
• Sword Art Online Lost Song su PS4
• Vacation Simulator su PS5 e su PS4
• Bugsnax su PS5 e su PS4
Come già detto, gli utenti dovranno quindi dire presto addio a questi favolosi videogiochi. Questi videogiochi non saranno disponibili già dalla giornata di oggi 19 agosto 2025. Ricordiamo comunque che sono già stati resi disponibili i nuovi videogiochi per gli abbonati per questo mese. Ve li ricordiamo qui di seguito.
• Sword of the Sea
• Earth Defense Force 6
• Unicorn Overlord
• Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key
• Indika
• Harold Halibut
• Coral Island
• Resident Evil 2 PS1 Classic
• Resident Evil 3 Nemesis PS1 Classic