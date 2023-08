Solo oggi da Lidl è disponibile una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, che convince pienamente i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e promette in cambio un risparmio che altrimenti non si sarebbe mai visto.

L’unica cosa da sapere, nel momento in cui decidete di avvicinarvi al mondo di Lidl, riguarda la necessità di disporre di un negozio nelle immediate vicinanze; il motivo è semplice, gli acquisti possono essere completati solo fisicamente presso gli stessi, non sarà possibile accedervi tramite l’e-commerce aziendale.

Lidl, che regalo con questi sconti

Approfittate subito dei nuovi sconti Lidl destinati al fai-da-te, potrete trovare tantissime offerte speciali con alcune occasioni che non dovrete assolutamente lasciarvi sfuggire, come nel caso del set trapano avvitatore ricaricabile, prodotto di marca Parkside, che oggi ha un costo effettivo di soli 89 euro.

Ciò che lo rende speciale, oltre alle specifiche tecniche di cui vi parleremo a breve, è proprio il set incluso in confezione: 2 batterie + caricabatterie. Da notare, infatti, che in genere gli avvitatori di Lidl sono venduti senza nemmeno una batteria inclusa.

Osservando invece le specifiche tecniche notiamo la presenza di tutto ciò che avremmo sempre voluto vedere, quindi di motore con trasmissione a 2 velocità, ben 26 selezioni di potenza di coppia (con massimo a 45 Nm), morsa regolabile manualmente e velocità che raggiunge fino a 430 giri/min. Le scorte, come al solito oseremmo dire, sono estremamente limitate, se interessati consigliamo di velocizzare l’acquisto.