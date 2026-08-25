iPhone 20 Pro, il design tutto vetro si fa più chiaro

Il design tutto vetro di iPhone 20 Pro continua a raccogliere indiscrezioni, e l’ultima arriva da un leaker cinese piuttosto attivo su Weibo, che aggiunge qualche dettaglio su come Apple starebbe lavorando a questa scocca così diversa da tutto quello visto finora. Il concetto di fondo resta quello circolato nei mesi scorsi: schermi più grandi, display curvi sui quattro lati, un effetto visivo senza cornici. Quello che cambia adesso è il livello di dettaglio sul processo produttivo.

Il contesto aiuta a capire il momento. Mancano poche settimane alla presentazione di iPhone Ultra, il primo modello pieghevole della casa di Cupertino, e già si guarda oltre. Perché l’anno prossimo porterà un’altra rottura estetica, forse ancora più radicale, almeno per chi è abituato alla scocca in alluminio o titanio con il vetro solo davanti e dietro.

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Cosa dice il leaker sul processo produttivo

Secondo Fixed Focus Digital, l’account che ha pubblicato l’aggiornamento su Weibo, Apple starebbe usando lo stesso processo di assemblaggio del vetro impiegato per iPhone Air. Non una tecnologia inedita, quindi, ma una base già collaudata sulla quale intervenire. Le modifiche riguarderebbero l’uso di materiali con curvature più accentuate, coerenti con l’idea di un corpo che si arrotonda ai bordi invece di terminare con uno spigolo netto.

Il post segnala anche due aree in cui ci sarebbero stati progressi concreti: la dissipazione del calore e lo spessore. Due voci che, messe una accanto all’altra, dicono parecchio. Un telefono più sottile tende a soffrire sul fronte termico, perché c’è meno spazio per gestire il calore prodotto dal chip. Se entrambi i parametri migliorano allo stesso tempo, significa che il lavoro di ingegneria sta andando in una direzione sensata e non si limita a inseguire il millimetro in meno a ogni costo.

Va detto che è ancora presto per capire quale sia il vero obiettivo in termini di spessore e materiali. Non ci sono numeri, non ci sono misure. Le indicazioni raccolte finora suggeriscono però che il nuovo modello prenderà ispirazione da iPhone Air e da iPhone Ultra senza però spingere sulla sottigliezza con la stessa ossessione.

Perché la sottigliezza estrema non conviene sui modelli Pro

Qui c’è un punto interessante, ed è tutto legato al pubblico di riferimento. Chi compra un modello Pro non cerca il telefono più sottile del listino. Cerca autonomia, potenza costante sotto carico, una fotocamera che regga qualsiasi situazione. La sottigliezza estrema, in quel contesto, diventa quasi un fastidio, perché costringe a rinunce sulla batteria e sulle prestazioni prolungate.

L’ipotesi che emerge dalle ultime informazioni è che Apple voglia prendere le innovazioni estetiche dei modelli più sperimentali e trasferirle su un dispositivo che mantenga comunque prestazioni e durata della batteria vicine a quelle che gli utenti Pro si aspettano. Un compromesso, sì, ma nella direzione giusta.

Se l’azienda riuscisse a offrire un’esperienza paragonabile a quella attuale in un corpo moderatamente più sottile, con quel look tutto vetro che nessun altro produttore ha ancora portato in produzione di massa, il risultato potrebbe diventare parecchio interessante. Il display quad curved che avvolge i bordi è l’elemento visivo più distintivo di tutto il progetto, quello che promette l’effetto senza cornici di cui si parla da tempo.

Per adesso il quadro resta questo: processo produttivo derivato da iPhone Air, materiali più arrotondati, progressi su calore e spessore. Il resto arriverà con il tempo, mentre l’attenzione immediata resta puntata sul pieghevole in arrivo tra poche settimane.