Un volantino davvero molto interessante si staglia all’orizzonte in casa Oppo, proprio in questi giorni di fine agosto è stato reso disponibile uno sconto più unico che raro, che vuole differenziarsi assolutamente da quanto siamo solitamente abituati a vedere in Italia.

Gli utenti che al giorno d’oggi vi vogliono accedere non devono fare altro che aprire il prima possibile le pagine del volantino, per poi correre in negozio. Il motivo è semplice: la vendita è disponibile solamente nei punti vendita, e purtroppo le scorte accessibili sono estremamente limitate.

Esselunga, occasioni davvero uniche in questi giorni

Occasione imperdibile per approfittare di un risparmio più unico che raro, ecco il volantino che tutti stavano aspettando, pronto a promettere al consumatore l’acquisto delle Oppo Enco Buds 2, cuffiette true wireless che risultano essere super scontate in questo periodo: costano solamente 19,90 euro.

Le suddette sono caratterizzate da tantissime specifiche che le rendono molto più interessanti di altre soluzioni, con cancellazione del rumore, batteria da 460mAh che ne estende l’autonomia fino a 28 ore, piena compatibilità con qualsiasi sistema operativo (Android e iOS è indifferente), passando anche per la certificazione IPX4 che protegge interamente da schizzi d’acqua e dalla polvere.

Il prodotto può essere considerato molto simile alle Apple Airpods Pro, almeno nel form factor e nel design, essendo auricolari in-ear che quindi penetrano anche leggermente all’interno del padiglione auricolare. Il volantino, come vi abbiamo ampiamente anticipato, è da considerarsi attivo fino al 30 agosto, salvo esaurimento anticipato delle scorte.