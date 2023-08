Trova i TRE animali nascosti in questa nuova ILLUSIONE ottica

Il periodo estivo sta pian piano terminando e i passatempi che le persone trovano per trascorrere insieme una serata sono davvero tanti. Sebbene le ferie stiano finendo e bisogni tornare al lavoro, non è detto che sia necessario anche smettere di divertirsi insieme. Un po’ di tempo libero può essere l’ideale per provare a risolvere una bella illusione ottica.

Sono molto più di semplici trucchi visivi che possono confondere i nostri occhi. Le illusioni ottiche infatti risultano degli esercizi utili per la mente, perfetti per comprendere meglio come funziona la percezione del cervello, o per aiutarla. Il processo di rielaborazione è davvero un allenamento perfetto per la mente. Oggi probabilmente potreste trovarvi in difficoltà di fronte ad una nuova immagine tutta da risolvere. Al suo interno ci sono nascosti tre animali da scovare.

Illusione ottica, dovete trovare i tre animaletti nascosti nell’immagine il prima possibile

Gli animali che dovete trovare all’interno di questa illusione ottica sono un’anatra, una farfalla e un pipistrello. Guardando la foto, o meglio il disegno, si potrebbe notare una scena semplice, con l’unico animale che sarebbe un cane. In realtà concentrandosi ed osservando attentamente, si potranno trovare anche gli altri tre animali.

Chiaramente bisogna far lavorare il cervello e lasciare che gli occhi siano liberi di girovagare sull’immagine. Fissando i punti singoli infatti non si risolverà nulla: bisogna lasciare ampio campo visivo ai propri occhi per dar modo al cervello di elaborare ciò che il disegno offre.

Impostate un tempo limite di qualche secondo e sfidate i vostri amici in questo gradevole passatempo.