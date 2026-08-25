Smartphone tradizionali o pieghevoli: quale form factor ha davvero senso nel 2026? (RECENSIONE)

Per anni abbiamo considerato lo smartphone un oggetto sostanzialmente immutabile. Un display rettangolare, una scocca sempre più sottile, fotocamere sempre più grandi e una batteria capace di accompagnarci fino a sera. Poi sono arrivati i pieghevoli e hanno iniziato a mettere in discussione una delle caratteristiche che davamo più per scontate: la forma stessa dello smartphone.

Oggi, però, parlare semplicemente di smartphone tradizionali contro pieghevoli è diventato riduttivo. Il mercato si sta dividendo in più direzioni. Ci sono i classici smartphone slab, i Flip che si piegano verticalmente, i Fold che diventano quasi tablet e, con il nuovo approccio wide dello Z Fold8, anche una ricerca di formati più larghi e più vicini alle proporzioni di uno smartphone tradizionale.

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E all’orizzonte c’è anche l’ipotesi di un iPhone Ultra, che potrebbe spingere Apple verso un formato ancora più grande e particolare. La domanda, quindi, non è più semplicemente quale tecnologia sia migliore. La domanda vera è: quale forma è più adatta al modo in cui utilizziamo lo smartphone?

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Lo smartphone tradizionale rimane il punto di riferimento

Parto dal formato classico perché, nonostante l’evoluzione dei pieghevoli, continua ad avere enormi vantaggi. Uno smartphone tradizionale è semplice. Lo prendi, lo accendi e hai davanti tutto quello che ti serve. Non ci sono cerniere, non ci sono due display da gestire, non ci sono meccanismi mobili e non devi adattare le applicazioni a un cambio di formato.

La tecnologia raggiunta dai modelli premium è ormai impressionante. Display molto luminosi, fotocamere estremamente evolute, processori potenti, batterie capienti e scocche sottili convivono in dispositivi che possono tranquillamente durare diversi anni. C’è poi un aspetto che spesso sottovalutiamo: l’ergonomia.

Un Galaxy S Ultra, un iPhone Pro Max o un top di gamma Xiaomi rimangono comunque dispositivi abbastanza semplici da utilizzare con una mano, almeno per molte operazioni. Sono immediatamente leggibili, prevedibili e generalmente più leggeri rispetto a un Fold. Il limite è altrettanto evidente: il display non può diventare più grande quando ne abbiamo bisogno. Possiamo aumentare le dimensioni dello schermo, ma fino a un certo punto. E proprio questo limite ha aperto la strada ai pieghevoli.

I Flip sono probabilmente il pieghevole più facile da capire

Il formato Flip è quello che considero più immediato. La filosofia è semplice: avere uno smartphone tradizionale quando è aperto e trasformarlo in un oggetto molto più compatto quando viene chiuso. Samsung Galaxy Z Flip, Motorola Razr e prodotti simili hanno dimostrato che questa soluzione può avere un senso soprattutto per chi vuole ridurre l’ingombro in tasca senza rinunciare a uno schermo di dimensioni normali. Il vantaggio non è quindi avere più display, ma avere lo stesso smartphone in metà spazio.

Il display esterno aggiunge poi una seconda dimensione interessante. Notifiche, informazioni, widget, controlli multimediali e alcune funzioni possono essere gestiti senza aprire completamente il telefono. Il compromesso è rappresentato dalla batteria, dallo spessore quando il dispositivo è chiuso e, in alcuni modelli, dalla necessità di accettare fotocamere meno ambiziose rispetto ai migliori smartphone tradizionali. Il Flip è quindi una scelta molto precisa. Non lo comprerei perché è “migliore” di uno smartphone classico, ma ad oggi lo sceglierei perché mi piace il suo modo di occupare spazio.

I Fold cambiano completamente il concetto di smartphone

Con i Fold il discorso diventa molto più interessante; con questi non stiamo semplicemente cercando di ridurre le dimensioni. Stiamo cercando di aumentare la superficie di lavoro. Da chiuso abbiamo uno smartphone. Da aperto abbiamo un display molto più grande, quasi da tablet. È un vantaggio enorme per chi utilizza lo smartphone per lavorare. Scrivere documenti, leggere PDF, modificare fotografie, controllare una timeline, utilizzare due applicazioni contemporaneamente o semplicemente navigare su un display più grande cambia realmente l’esperienza. Il problema è che questo vantaggio comporta compromessi altrettanto importanti.

Un Fold è generalmente più pesante, più spesso e più costoso. La cerniera introduce un componente meccanico che non esiste negli smartphone tradizionali e il display interno rimane una superficie più delicata. Anche la batteria deve fare i conti con due schermi e con un corpo che deve contenere un meccanismo di piegatura.

Il Fold, quindi, secondo me ha senso soprattutto per chi utilizza davvero il grande schermo. Se lo apriamo soltanto per leggere una notifica più comodamente, abbiamo speso molto per una funzione che sfrutteremo poco. Tutto vero, ma i gadget cinesi con le super batterie al silicio-carbonio stanno riscrivendo le regole.

Il nuovo formato wide dello Z Fold8 è forse la direzione più interessante

Ed è qui che il discorso diventa particolarmente interessante. Il nuovo approccio dello Samsung Galaxy Z Fold8 punta a rendere il formato esterno più largo e più naturale rispetto alle generazioni precedenti. È una modifica apparentemente piccola, ma può avere conseguenze importanti sull’esperienza quotidiana.

Uno dei principali problemi dei Fold tradizionali è sempre stato il display esterno stretto e allungato. Ottimo per alcune operazioni, meno naturale per scrivere, navigare o utilizzare determinate applicazioni. Un formato wide prova invece a ridurre questa distanza tra smartphone tradizionale e pieghevole.

Ed è probabilmente questo il punto più interessante dell’evoluzione dei Fold: non necessariamente fare il display interno sempre più grande, ma rendere il dispositivo più naturale quando è chiuso. In pratica, il Fold potrebbe diventare un telefono normale quando serve e un tablet quando ne abbiamo bisogno. È una soluzione molto più convincente rispetto a un semplice aumento delle dimensioni.

Il vero problema dei pieghevoli rimane il prezzo

C’è poi una questione che non possiamo ignorare: il costo. I pieghevoli premium rimangono generalmente più costosi dei top di gamma tradizionali. E non è soltanto una questione di prezzo d’acquisto. Una maggiore complessità costruttiva significa anche maggiore attenzione alla manutenzione, agli urti, alla cerniera e al display interno. Uno smartphone tradizionale rimane quindi la scelta più razionale per la maggior parte delle persone.

Con un top di gamma classico posso ottenere fotocamere eccellenti, prestazioni elevate, autonomia, resistenza all’acqua e un display straordinario senza dover accettare compromessi legati al meccanismo di apertura.

Quindi meglio tradizionale o pieghevole?

Dopo aver considerato tutti questi formati, non credo che esista una risposta universale. Lo smartphone tradizionale rimane la scelta migliore se voglio semplicità, affidabilità, autonomia, fotocamere e rapporto qualità-prezzo.

Il Flip è invece perfetto se la priorità è la portabilità e voglio uno smartphone che occupi meno spazio.

è invece perfetto se la priorità è la portabilità e voglio uno smartphone che occupi meno spazio. Il Fold è la soluzione più interessante per chi lavora, consuma molti contenuti e vuole trasformare il telefono in qualcosa di più vicino a un tablet.

è la soluzione più interessante per chi lavora, consuma molti contenuti e vuole trasformare il telefono in qualcosa di più vicino a un tablet. Il nuovo formato wide del Galaxy Z Fold8 potrebbe rappresentare un passaggio ulteriore: un Fold che non obbliga più l’utente ad accettare un display esterno troppo stretto e che quindi diventa più convincente anche nell’utilizzo quotidiano.

E un eventuale iPhone Ultra potrebbe aggiungere un’altra alternativa, dimostrando che l’evoluzione del form factor non passa necessariamente dalla piegatura. Alla fine, credo che il futuro non sarà fatto di un unico formato dominante. Avremo smartphone progettati attorno a esigenze diverse.

E forse è proprio questo il risultato più interessante arrivato con i pieghevoli: non hanno semplicemente creato una nuova categoria di prodotti. Hanno costretto l’intero settore a chiedersi una cosa che per anni nessuno aveva più messo in discussione: perché uno smartphone dovrebbe avere necessariamente questa forma?

Nel 2026, quindi, non sceglierei un pieghevole perché è più tecnologico; piuttosto, sceglierei soltanto se il suo formato risolve un problema concreto che il mio smartphone tradizionale non riesce a risolvere.