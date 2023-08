Vodafone batte TIM con tutto SENZA LIMITI, l'offerta Family è qui

Vodafone: questa è la miglior offerta del momento, c’è tutto senza limiti

Sognare un’offerta che conceda tutto al suo interno per un prezzo molto basso è quello che gli utenti fanno ricorrentemente. Ovviamente i gestori non possono regalare contenuti infiniti senza chiedere un pagamento che sia congruo, ma qualcuno invece ci sarebbe riuscito. Contro ogni aspettativa il nome in questione, come già anticipato, è quello di Vodafone, colosso assoluto nel mondo della telefonia mobile in Europa.

Le sue offerte sono diventate famose negli anni proprio per via della grande qualità di rete, ma lo scopo adesso è un altro. L’azienda vuole distinguersi anche per la quantità dei contenuti, magari per dare filo da torcere ai gestori virtuali.

La scelta giusta, almeno per il momento, consiste in quella dedicata ai già clienti, i quali possono oggi avere a che fare con qualcosa di unico. Stiamo parlando di un’offerta che prende il nome di Family+, soluzione dedicata solo ed esclusivamente a chi possiede un abbonamento con fibra in casa. Ovviamente quest’ultimo dovrà essere sottoscritto con Vodafone.

All’interno della promo mobile ci sono i migliori contenuti visto che si parte da minuti senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili. Seguono messaggi senza limiti verso tutti ma non finisce qui: secondo quanto riportato infatti sono disponibili anche giga senza limiti verso tutti. La rete concessa al pubblico è quella in 5G, mentre il prezzo è di soli 9,99 euro al mese, almeno fin quando si possederà l’abbonamento in casa.