Vodafone distrugge Iliad con 150GB e una sorpresa GRATIS

Tutti i gestori che stanno riuscendo a mettere in mostra le loro offerte vogliono certamente proporre il meglio, soprattutto nel mondo della telefonia mobile. Ci sono alcune realtà molto più famose che riescono a portare dalla loro parte più utenti grazie a contenuti e prezzi più bassi. Vodafone sta cercando di adeguarsi a queste regole non scritte, proprio per non restare indietro.

In Italia infatti ci sono diverse aziende in grado di sorprendere sia per quanto riguarda il prezzo mensile che per quanto riguarda minuti, messaggi e giga. Come tutte le altre offerte Vodafone ha lanciato durante questi 2023 ce ne sono alcune degne di nota, come ad esempio quella della linea Family. La promozione è disponibile solo per pochi utenti, come succede spesso per le promo mobili. All’interno gli utenti possono trovare contenuti straordinari.

Ovviamente bisogna conoscere tutti i punti, come quello che riguarda le offerte di questo genere: sono disponibili solo per i già clienti con rete fissa.

Vodafone: sono queste le promo da sottoscrivere subito, ecco quanto costano e cosa offrono

Per riuscire a distruggere la concorrenza, Vodafone aveva bisogno di creare qualcosa di diverso dal solito. Proprio per gli utenti che hanno già un’offerta con rete fissa in fibra, arriva una grande opportunità.

Basterà infatti seguire le indicazioni per sottoscrivere la nuova promo detta Family+. Si tratta di un’offerta che viene concessa solo ed esclusivamente alla tipologia di utenti indicata poche righe più in alto. Al suo interno c’è tutto senza limiti con la connessione 5G per un pezzo di 9,99 € al mese.