Motorola Moto G14, smartphone economico con funzioni premium

Motorola Moto G14 è il nuovo membro della famiglia Moto, un prodotto che riesce ad unire un prezzo economico con specifiche e funzioni premium, senza allontanarsi troppo dalla filosofia aziendale.

Il pannello, da 6,5 pollici di diagonale, presenta risoluzione HD+ con rapporto d’aspetto 20:9, per ridurre lo scorrimento e migliorare la visibilità, grazie anche a cornici estremamente ridotte. Sui due lati corti è possibile trovare due speaker fisici, con supporto a Dolby Atmos e Spatial Sound, per un suono molto più profondo e dettagliato.

Il comparto fotografico è capitanato dal sensore principale da 50 megapixel, per foto dettagliate in ogni condizione e tecnologia Quad Pixel per migliorare gli scatti con poca luce. Ad affiancarlo ecco la camera Macro, mentre anteriormente spicca il sensore da 8 megapixel, per selfie già pronti.

Motorola Moto G14 – il design e il prezzo

L’attenzione al design è tanta anche su Motorola Moto G14, sono stati utilizzati materiali di qualità, tra cui troviamo l’edizione in pelle vegana, pronti a fornire una sensazione di premium all’utente finale. Non è uno smartphone impermeabile, gode di un trattamento idrorepellente, pronto a proteggerlo dagli schizzi.

Sotto il cofano troviamo un processore octa-core con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna UFS 2.2, ma anche una buonissima batteria da 5000mAh, compatibile con la ricarica rapida a 15W ed una autonomia allineata con le aspettative.

Il prodotto può essere acquistato dal 24 agosto ad un prezzo davvero bassissimo: solamente 149,90 euro, con disponibilità per alcune colorazioni sugli ecommerce, e le altre solamente nei punti vendita fisici sparsi per il territorio, o Spazio Lenovo.