My Pixel, due novità esclusive per chi ha un Pixel 11

L’app My Pixel è tornata al centro dell’attenzione con una nuova versione che, almeno per ora, riserva due piccole sorprese esclusive a chi ha in tasca un Pixel 11. Una è puramente estetica e strappa un sorriso, l’altra invece è di quelle che semplificano la vita ogni giorno. Nessuna delle due stravolge l’esperienza d’uso, ma entrambe raccontano bene il modo in cui Google sta cercando di rendere il proprio software un po’ più personale.

Un passo indietro per chi si fosse perso i capitoli precedenti. Fino ad agosto 2025 questa applicazione si chiamava Consigli per Pixel, poi è arrivata la ridenominazione e con essa un restyling completo dell’interfaccia. In Italia il cambiamento è sbarcato qualche mese più tardi, portando con sé un’esperienza rivista da cima a fondo, con molte più informazioni a disposizione, l’assistenza dedicata ai dispositivi e un accesso diretto al Google Store.

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L’icona che cambia colore insieme allo smartphone

Con l’arrivo di Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold, Google ha rilasciato versioni aggiornate di parecchie applicazioni. L’obiettivo dichiarato era modernizzare le icone, in qualche caso aggiungendo funzioni riservate ai nuovi arrivati. Fotocamera Pixel resta l’esempio più evidente di questa strategia, ma non è l’unico.

Anche My Pixel rientra nel gruppo. Sui modelli più datati l’app è ferma alla versione 8.7.4.949233121, mentre sui Pixel 11 si sale alla 8.7.4.962530517. Guardando solo il numero verrebbe da pensare a un aggiornamento minore, roba da correzione di bug. Invece dentro c’è qualcosa in più.

La prima novità riguarda l’icona dell’app. Già in passato Google aveva fatto in modo che assumesse i contorni del modello di smartphone effettivamente in uso, un dettaglio carino che pochi notavano ma che c’era. Adesso si va oltre, perché l’icona cambia anche colore per rispecchiare la finitura del telefono. Su Pixel 10 Pro XL resta la classica tinta blu con effetto gradiente, su Pixel 11 compare invece il “Verde pistacchio”, esattamente la stessa nuance della scocca.

Scavando nel pacchetto APK della nuova versione, l’insider AssembleDebug è riuscito a estrarre tutte le icone previste per la gamma Pixel 11, mostrando come si presenta l’applicazione su ogni modello e in ogni colorazione disponibile. Un lavoro di scavo che permette di anticipare quello che vedranno gli utenti a seconda del dispositivo acquistato. Come spesso accade con le funzioni esclusive dei modelli più recenti, non è chiaro se il trattamento verrà esteso anche ai Pixel delle generazioni precedenti, magari con uno dei prossimi Pixel Drop.

La ricerca interna arriva davvero

La seconda aggiunta è meno appariscente ma molto più concreta. Nel mese di giugno erano emerse le prime tracce di un lavoro di Google per arricchire l’applicazione con una funzione di ricerca interna, e adesso quella funzione è effettivamente presente sui dispositivi più recenti. Il funzionamento è semplice. Da un’unica barra si possono cercare consigli, argomenti di supporto, prodotti presenti nello store e in generale tutte le risorse raccolte dentro l’app. Considerando quanto i Pixel siano diventati ricchi di funzioni anno dopo anno, avere un punto di accesso rapido ai contenuti fa davvero comodo, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta al mondo Made by Google e rischia di perdersi tra menu e sottomenu.

Come procedere con l’aggiornamento

L’aggiornamento di My Pixel passa dal Google Play Store, come per qualsiasi altra applicazione. Basta aprire la scheda dedicata, verificare la presenza di una versione più recente e toccare il pulsante “Aggiorna” quando compare. Chi possiede un modello precedente troverà comunque l’app disponibile, ma senza le due novità riservate per il momento alla nuova generazione.