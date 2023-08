Tutti i vari produttori tech aggiornano i propri dispositivi. Chi più chi meno, tutti i device vengono aggiornati almeno per due anni, mentre altre aziende come Samsung ed Apple li aggiornano addirittura per quasi 5 anni. Tra le varie aziende, Xiaomi ha da poco aggiornato il suo elenco di smartphone che non riceveranno più aggiornamenti del software e sembra che ci siano delle new entry a marchio Poco e Redmi.

Xiaomi, questi smartphone Poco e Redmi non riceveranno più aggiornamenti

Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Xiaomi ha aggiornato la lista dei suoi dispositivi che non riceveranno più aggiornamenti del software. Come già accennato in apertura, all’elenco si sono da poco aggiunti nuovi device appartenenti ai sotto brand dell’azienda, ovvero Poco e Redmi.

Tra i nuovi arrivati nell’elenco, ci sono Redmi 9, Redmi Note 9 e Poco M2. Tutti e tre i dispositivi sono stati annunciati dall’azienda ormai tre anni fa, ovvero nel 2020. La versione del software con cui hanno debuttato è Android 10 con l’interfaccia utente MIUI 11.

Per gli smartphone appartenenti a questa fascia di prezzo, l’azienda ha deciso di promuovere solo due major update e così è stato per questi dispositivi. In questi due anni e mezzo, infatti, hanno ricevuto due importanti aggiornamenti, che li hanno portati alla nuova versione del software Android 12 con la nuova interfaccia utente MIUI 13.

Questi smartphone, quindi, non riceverà più nessun aggiornamento del software e nemmeno aggiornamenti delle patch di sicurezza. Nonostante questo, rimangono comunque ottimi dispositivi da poter utilizzare tranquillamente e senza troppi problemi.