Il produttore cinese Xiaomi continua a puntare non solo sugli smartphone, ma anche sui tablet. Dopo l’annuncio di Xiaomi Pad 6 Max, infatti, in queste ore l’azienda ha annunciato ufficialmente un altro tablet questa volta a marchio Redmi. Stiamo parlando del nuovo Redmi Pad SE e quest’ultimo stupisce anche per il suo prezzo di vendita di appena 199 euro.

Xiaomi annuncia ufficialmente il nuovo tablet Xiaomi Redmi Pad SE

Xiaomi continua a sfornare nuovi tablet. Come già accennato in apertura, l’azienda ha da poco annunciato il nuovo Xiaomi Redmi Pad SE. La cosa molto interessante è sicuramente il prezzo di vendita, dato che si parla di soli 199 euro. Con questa cifra, si potrà comunque portare a casa un dispositivo davvero niente male.

Sul fronte troviamo ad esempio un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 11 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. La risoluzione è pari a 1920 x 1200 pixel e la luminosità di picco è di 400 nits. Nella cornice attorno allo schermo è presente una selfie camera da 5 MP, mentre sul posteriore è presente una fotocamera da 8 MP.

Le prestazioni sono affidate al soc Snapdragon 680 con diversi tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. Notevole poi la batteria che ha una capienza di 8000 mah. La ricarica supportata è però di soli 10W. Il sistema operativo è poi Android 13 con l’interfaccia utente MIUI Pad 14. Diverse poi le colorazioni disponibili, tra cui Lavender Purple, Graphite Gray e Mint Green.