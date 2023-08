Sin dal 2009, anno della sua creazione, WhatsApp si è affermata come una delle applicazioni più rivoluzionarie e rilevanti del panorama.

L’app attualmente appartenente all’universo di Meta non è solo una semplice applicazione di messaggistica istantanea ma bensì una piattaforma che ingloba molteplici funzioni.

WhatsApp infatti permette ai propri utenti non solo di scambiarsi messaggi ma è possibile sfruttare diverse funzionalità come la possibilità di effettuare videochiamate, creare dei gruppi con gli amici, creare degli avatar personalizzabili e addirittura consentire alle aziende di restare in contatto con la clientela tramite WhatsApp Business.

Queste sono solo alcune delle funzioni disponibili sull’app ma la piattaforma è sempre in continuo aggiornamento per migliorare ed evolversi sempre con il fine di garantire agli utenti un ambiente sicuro e all’avanguardia in cui passare del tempo.

WhatsApp, scopri la nuova e incredibile feature da urlo

Dopo aver ampliato le sue funzionalità con l’arrivo dei videomessaggi da 60 secondi da inviare ai propri amici, WhatsApp ha deciso di dedicare le sue attenzioni anche alle immagini.

Infatti è in arrivo un super aggiornamento che riguarda proprio le immagini e in particolare la risoluzione con la quale esse vengono inviate.

Nelle prossime settimane l’app dovrebbe rilasciare un aggiornamento che permetterà di aumentare la risoluzione delle immagini da 960×1280 pixel a 3024×4032.

La risoluzione non è sempre stata al massimo perché WhatsApp comprime le immagini in modo tale renderle più semplici da scaricare e in effetti l’opzione principale rimarrà quella standard da 960×1280 pixel. Chiunque voglia utilizzare la risoluzione in HD non dovrà far altro che cliccare la voce apposita nelle impostazioni.