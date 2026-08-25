Samsung The Frame trasforma il TV in un elemento d’arredo

Il televisore non deve più necessariamente essere il protagonista tecnologico del soggiorno. Con l’evoluzione dell’interior design, anche gli oggetti tecnologici stanno assumendo un ruolo diverso e vengono scelti non soltanto per quello che fanno, ma anche per il modo in cui riescono a integrarsi nell’ambiente.

Il soggiorno contemporaneo nasce infatti dall’incontro tra arredi, materiali, illuminazione e tecnologia, con una ricerca sempre maggiore di equilibrio. L’obiettivo non è più semplicemente riempire uno spazio, ma creare un ambiente coerente, capace di raccontare la personalità di chi lo vive. È proprio in questo contesto che cambia anche la percezione del televisore. Da semplice schermo destinato all’intrattenimento, il TV diventa parte dell’arredamento, riuscendo a mantenere una presenza discreta anche quando non viene utilizzato. Samsung ha costruito attorno a questa idea la propria gamma The Frame, una famiglia di televisori progettata per assomigliare più a un quadro che a un dispositivo tecnologico tradizionale. Il design ispirato a una cornice e la possibilità di scegliere diverse finiture permettono infatti di adattare il televisore allo stile della stanza.

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Quando lo schermo non viene utilizzato per guardare film, serie TV o programmi, la modalità Art Mode permette di trasformarlo in una vera galleria digitale. Attraverso Samsung Art Store è possibile accedere a oltre 5.000 opere provenienti da artisti, musei e istituzioni culturali internazionali, oppure utilizzare fotografie personali.

Quattro stili per ripensare il soggiorno

Non esiste però un unico modo per integrare la tecnologia nell’interior design. Le tendenze più recenti mostrano come il televisore possa adattarsi a linguaggi estetici molto diversi, dal calore degli ambienti country fino alle linee essenziali del minimalismo. Nel country contemporaneo, ad esempio, dominano legno, tessuti morbidi e colori caldi. Sono elementi che contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente e familiare, dove un televisore tradizionale potrebbe risultare poco coerente. The Frame cerca invece di inserirsi nel contesto grazie alle cornici personalizzabili, che possono richiamare materiali e tonalità già presenti nella stanza.

Anche ciò che viene visualizzato sullo schermo può contribuire all’equilibrio dell’ambiente. Paesaggi, composizioni floreali e immagini ispirate alla natura possono diventare una naturale prosecuzione dell’arredamento, senza introdurre un elemento visivamente estraneo. Un approccio differente è quello del natural living, uno stile che porta all’interno della casa materiali e sensazioni ispirati al mondo naturale. Legno, pietra, lino e superfici dalle texture organiche contribuiscono a creare spazi luminosi e rilassanti.

In un ambiente di questo tipo, la presenza di un televisore può essere facilmente percepita come un’interruzione. La possibilità di sostituire il classico schermo nero con un paesaggio, una foresta o un’opera d’arte permette invece di mantenere una continuità visiva anche quando il TV non è acceso per l’intrattenimento. Il discorso cambia ancora nel minimalismo contemporaneo, dove ogni elemento viene scelto con attenzione. Meno oggetti, linee più pulite e maggiore attenzione alla qualità diventano i principi alla base di ambienti ordinati ma non necessariamente freddi.

Qui il televisore deve riuscire soprattutto a ridurre il proprio impatto visivo. The Frame prova a farlo attraverso l’Art Mode, trasformando lo schermo in una superficie destinata alle opere d’arte quando non viene utilizzato. Immagini dedicate al mare, all’acqua e agli spazi aperti possono inoltre contribuire a rafforzare la sensazione di ampiezza e luminosità tipica di questo stile.

C’è poi un approccio ancora più personale, quello del contemporary collecting. La casa diventa in questo caso una raccolta in continua evoluzione, dove convivono mobili contemporanei, oggetti vintage, elementi di design e ricordi personali. In un ambiente così caratterizzato, The Frame può essere inserito all’interno di una gallery wall oppure collocato sopra una madia, assumendo un ruolo simile a quello di un’opera. La possibilità di cambiare cornice e contenuto permette inoltre di modificare periodicamente il suo aspetto senza dover intervenire sull’arredamento.

Anche la tecnologia deve adattarsi alla casa

La trasformazione del televisore in elemento d’arredo non riguarda però soltanto l’estetica. Anche la gestione degli elementi tecnologici che lo circondano può influire sull’aspetto complessivo dell’ambiente. In questa direzione si inserisce The Frame Pro, che utilizza la Wireless One Connect Box per trasmettere contenuti senza collegamenti via cavo direttamente al televisore e permette di posizionare i dispositivi collegati fino a 10 metri di distanza. Una soluzione che può contribuire a mantenere più ordinata l’area intorno allo schermo. C’è poi un altro aspetto che diventa importante soprattutto negli ambienti molto luminosi: i riflessi sul display. La tecnologia Glare Free è stata progettata proprio per ridurli, migliorando la visibilità sia delle opere mostrate in Art Mode sia dei normali contenuti televisivi.

Il risultato è un approccio nel quale tecnologia e arredamento smettono di essere due elementi separati. Il televisore non deve necessariamente scomparire quando è spento, ma può continuare a contribuire all’identità visiva della stanza. È questa, in fondo, la direzione verso cui sta andando il soggiorno contemporaneo: non una casa piena di tecnologia, ma una casa nella quale la tecnologia riesce a trovare il proprio posto. E quando uno schermo può trasformarsi in un’opera d’arte, cambiare cornice e adattarsi allo stile dell’ambiente, il confine tra dispositivo e complemento d’arredo diventa sempre più sottile.