Narwal conquista Las Vegas: Flow 2 bianco premiato da Robb Report

Nel cuore delle celebrazioni post FIFA World Cup 2026, tra brand premium e ospitalità di alto livello, Narwal ha scelto Las Vegas per presentare al pubblico nordamericano una nuova declinazione del proprio robot di punta. In occasione della House of Robb Las Vegas, ospitata presso il prestigioso Crockfords Las Vegas, il brand di pulizia intelligente ha mostrato per la prima volta oltreoceano il Flow 2 in versione bianca, già lanciato in Italia il 3 agosto, insieme al debutto globale della Flow 2 Glacier White Special Edition.

La collaborazione con Robb Report, una delle principali autorità globali nel mondo del lusso, non è passata inosservata: Narwal ha ricevuto il prestigioso Robb Report Home Awards 2026.

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La versione bianca del Flow 2 mantiene intatte le prestazioni del modello originale, incluso il sistema proprietario FlowWash Mopping System e il sistema autonomo intelligente NarMind Pro — reinterpretandole attraverso un’estetica completamente minimalista. La scelta del bianco non è casuale: risponde al concetto di “quiet luxury”, quella tendenza estetica che privilegia l’eleganza sobria rispetto all’ostentazione, pensata per integrarsi armoniosamente negli ambienti domestici più raffinati senza mai risultare invadente visivamente.

Glacier White Special Edition: l’ispirazione dai ghiacciai polari

Accanto alla versione bianca standard, Narwal ha presentato al pubblico internazionale la Flow 2 Glacier White Special Edition, attualmente disponibile in esclusiva sul mercato cinese. Il design distintivo trae ispirazione dalle texture naturali dei ghiacciai polari, superfici modellate dal tempo nel corso di migliaia di anni, portando quella stessa eleganza naturale all’interno degli ambienti domestici contemporanei. Un esercizio di design che va oltre la semplice funzionalità per costruire un’identità estetica riconoscibile. Durante l’evento, gli ospiti della House of Robb hanno potuto scoprire da vicino entrambe le versioni attraverso dimostrazioni immersive e interattive, che secondo gli organizzatori si sono rivelate tra le esperienze prodotto più apprezzate della manifestazione.

Un doppio riconoscimento da Robb Report

Il primo Robb Report Home Awards, assegnato in questa prima edizione dopo la valutazione di centinaia di prodotti per la casa e il design in diverse categorie, è stato consegnato ufficialmente a Narwal durante l’evento, insieme a un’intervista esclusiva con il portavoce del brand. La Flow 2 Glacier White Special Edition ha inoltre ricevuto il riconoscimento “Selected by Robb Report”, un doppio risultato che conferma il posizionamento di Narwal nel segmento premium della tecnologia per la casa.

Come ha dichiarato Junbin Zhang, Fondatore e CEO di Narwal, ricevere il primo Home Award assegnato dal programma rappresenta una conferma significativa della visione del brand: unire tecnologia avanzata per la pulizia a un design sofisticato capace di integrarsi naturalmente nella vita quotidiana, continuando a sviluppare esperienze domestiche intelligenti per utenti in tutto il mondo.