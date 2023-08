Ogni giorno sulla piattaforma di e-commerce Amazon è possibile trovare migliaia di prodotti in offerta, delle volte di cui non abbiamo nemmeno bisogno, ma che costano talmente poco che è quasi un peccato non acquistarli.

Oggi per esempio si tratta delle Xiaomi Redmi Buds 4, di cui magari non avete bisogno ma volete davvero farvele scappare? costano meno di 20 euro sulla piattaforma. Ecco tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite a meno di 20 euro su Amazon

Il design del case rispetto al passato è stato totalmente stravolto…in positivo. Il case ha forma di “saponetta”, è un ovale bianco lucido. Molto molto simile a quello delle Google Pixel Buds-A. Esteticamente è rifinitissimo, con una plastica lucida tipica di soluzioni top di gamma. Livello qualitativo che si mantiene molto elevato anche parlando di costruzione, con un touch & feel di un’altra categoria rispetto ai modelli precedenti. Non vi sono neanche scricchiolii o incertezze di sorta e tutto porta a tessere le lodi del lavoro fatto dal brand.

Con il Bluetooth 5.3 la trasmissione è stabile e veloce in modo da ottenere un minor consumo della batteria e ridurre i problemi di interruzione. Il driver dinamico con diaframma composito di 12mm intensifica la struttura della cavità e riduce efficacemente le distorsioni. Batteria a lunga durata che assicura 5 ore di autonomia con una singola ricarica e fino a 20 ore totali con la custodia di ricarica.

Supportano Google fast pair, gli auricolari si connettono velocemente al telefono Android con l’apertura della custodia. Leggeri e portatili, hanno resistenza all’aqua IPX4 che li protegge da sudore e pioggia rendendoli adatti anche agli allenamenti. Il tutto a soli 19.89 euro invece di 34.99 euro. Visitate il link diretto per maggiori dettagli.