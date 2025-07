Fast Pair su Google TV: manca il Bluetooth più semplice

Connettere accessori Bluetooth a una Google TV dovrebbe essere un’operazione immediata. Eppure, anche oggi, l’esperienza può risultare frustrante. Soprattutto se si utilizzano i telecomandi delle smart TV, navigare tra le impostazioni e completare l’abbinamento richiede tempo e pazienza. L’azienda aveva promesso di risolvere questo problema più di un anno fa, portando il sistema Fast Pair anche sulle sue piattaforme TV. Ma a dodici mesi dall’annuncio ufficiale, la situazione è ben lontana dalle aspettative.

Solo quattro dispositivi compatibili: Chromecast, Google TV, TV Streamer e Onn 4K Plus. Il rollout è ancora fermo

Fast Pair è una tecnologia lanciata da Google nel 2017, inizialmente per gli smartphone Android. Permette di abbinare cuffie, controller e altri accessori in modo automatico e immediato, semplicemente mettendoli in modalità pairing. Una notifica compare sullo schermo e l’accoppiamento si completa in pochi secondi. Negli anni, questa funzione si è estesa a Chromebook e infine, nel 2024, anche a Google TV. Almeno sulla carta.

Attualmente, Fast Pair risulta ufficialmente disponibile su appena quattro modelli: Chromecast con Google TV (HD e 4K), Google TV Streamer e Onn 4K Plus. Questo, nonostante Google abbia dichiarato a marzo 2024 che tutti i dispositivi con Android TV 12 o superiore avrebbero presto ricevuto il supporto. In pratica, il rollout promesso non si è mai realizzato.

Il problema, secondo Google, è legato ai produttori. Sono infatti i singoli OEM a dover abilitare Fast Pair nei propri firmware, inserendo un flag specifico nei sistemi (“com.google.android.feature.FAST_PAIRING”). Si tratta quindi di una responsabilità condivisa, ma che ricade sul consumatore finale, che oggi si ritrova con un sistema ancora fortemente frammentato. Inoltre, la complessità dell’implementazione su Google TV sembra essere maggiore rispetto a quella su smartphone o tablet, anche se si parla di una funzione integrata nei Google Play Services e quindi teoricamente universale.

Google ha però confermato di essere al lavoro per ampliare la compatibilità, collaborando attivamente con i partner hardware. L’obiettivo è rendere Fast Pair una funzionalità standard e fluida su tutte le smart TV con sistema Google. Al momento, tuttavia, non esistono tempistiche ufficiali sul completamento di questa transizione.