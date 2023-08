La Skoda gode di una certa fama nel settore automobilistico. È nota per la sua vasta offerta di auto con caratteristiche particolari e soprattutto per un’allettante relazione tra qualità e prezzo. Le auto Skoda appartengono al gruppo Volkswagen e si differenziano per la loro combattività sul mercato.

Capita spesso, infatti, che superi i modelli concorrenti sia in quanto prestazioni, sia per le caratteristiche.

Cosa rende l’auto Skoda speciale

I motori usati nelle automobili Skoda sono stati ideati per offrire il miglior apporto energetico, riducendo le emissioni e dando al guidatore un’esperienza dinamica, fluida e soddisfacente.

Una delle sue auto di punta è la Skoda Octavia. Questa vettura è una berlina dal design sportivo, caratterizzata da linee aerodinamiche e dalla presenza di un largo portellone che si apre su un bagagliaio di grandezza notevole. L’auto, al suo interno, offre un ampio spazio, contraddistinto da uno stile semplice ma al contempo raffinato. Inoltra, vi è una plancia digitale che permette all’automobilista di avere un’esperienza tecnologica.

La Skoda Octavia ha mostrato anche eccellenti risultati anche in termini di sicurezza. Ha infatti ottenuto l’importante punteggio di 5 stelle nei severi crash test Euro Ncap.

La vettura ha uno sterzo leggero e dalla forma comoda, capace di facilitare sia le manovre più difficili che rendere piacevole la guida quotidiana. Il modello parte da una base di vendita da circa 27.000 euro.

Le Skoda prodotte dall’azienda sono numerose. Oltre all’Octavia troviamo ad esempio:

Kamik : un crossover di dimensioni ridotte a trazione anteriore, studiato con cura per garantire sicurezza e avente una vasta gamma supporti di assistenza alla guida;

: un crossover di dimensioni ridotte a trazione anteriore, studiato con cura per garantire sicurezza e avente una vasta gamma supporti di assistenza alla guida; Kodiak : il primo suv della serie famoso per essere molto grande e spazioso, adatto alle famiglie numerose;

: il primo suv della serie famoso per essere molto grande e spazioso, adatto alle famiglie numerose; Scala : un auto che si contraddistingue grazie al suo bagagliaio spazioso e dal design discreto;

: un auto che si contraddistingue grazie al suo bagagliaio spazioso e dal design discreto; Fabia: ben costruita, dagli interni spaziosi e pratici, capace di offrire un ambiente confortevole per tutti i passeggeri.

I modelli non finiscono qui. Insomma, se hai un cavallo vincente, perché non puntarci su?