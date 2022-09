La Skoda Enyaq sta per entrare nel mercato delle auto elettriche (BEV) in Italia, ed è già diventata l’auto elettrica più venduta in Repubblica Ceca, Slovacchia e in alcune parti in Europa. Si è classificata a metà della Top 10 delle auto elettriche più vendute.

Attualmente sono già state vendute più di 50.000 unità di questo modello, mentre il numero degli ordini ha superato significativamente i centomila. Le statistiche mostrano che il 70% dei clienti sceglie una variante più potente con una batteria da 82 kWh. Finora, i mercati più forti per Enyaq sono Germania, Norvegia e Paesi Bassi.

Skoda ha ampliato la sua gamma di modelli con una seconda versione della carrozzeria, estremamente popolare, il SUV coupé. In Italia è stata già testata la versione più potente: la RS da 300 cavalli. I rappresentanti della casa automobilistica stimano che la coupé più costosa rappresenterà circa un terzo delle vendite di Enyaq a livello globale e probabilmente sarà un po’ di più nella nostra regione. Arriva per prima nel nostro mercato nella versione top il cui prezzo parte sopra il limite di 58.000 euro.

Comoda anche all’interno

Un certo inconveniente è che la casa automobilistica Mladá Boleslav, così come altri marchi, è attualmente alle prese con una carenza di chip, semiconduttori, cablaggi e altri componenti. Questa è, tra l’altro, una conseguenza della guerra in Ucraina, ed è caratterizzata dalla produzione, che ora costa di più rispetto a quella di Enyaq. Il coupé testato doveva arrivare negli showroom slovacchi prima dell’estate, ma probabilmente non raggiungerà i primi clienti fino alla fine dell’anno, per questo i tempi di attesa sono notevolmente allungati.

Parlando del design, lo spazio al posteriore, compreso quello sopra la testa, è praticamente identico alla versione SUV. Anche grazie ad un’altezza di quasi 190 centimetri, non ci sono problemi per sedersi “uno dietro l’altro” dopo aver regolato comodamente il sedile anteriore. E anche il volume del bagagliaio a 570 litri parla da sé.

Inoltre, la versione RS ha ruote da 20 pollici, ma si possono montare anche delle ruote da 21 pollici.

Siamo curiosi di sapere come si comporterà in estate il suo grande tetto in vetro. Alla presentazione, le case automobilistiche ci hanno sottolineato che è realizzato in speciale vetro determico, che ha proprietà isolanti molto migliori e l’auto ha un’aria condizionata migliorata, ma siamo ancora curiosi di sapere come funzionerà durante i lunghi viaggi estivi.