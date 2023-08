Iliad ha un servizio TOTALMENTE gratis che TIM non ha

I gestori virtuali sono riusciti ancora una volta a rubare tantissimi utenti alla concorrenza, dando spazio alle loro nuove offerte. Ovviamente c’è chi riesce a tenere botta, offrendo dall’altro lato opportunità che oltre a durare per sempre concedono servizi vantaggiosi agli utenti. Avrete certamente capito che stiamo parlando di Iliad e delle sue promo mobili, ancora disponibili per riuscire a portare in alto il gestore.

Iliad concede ancora due offerte sul suo sito ufficiale, non ci sono meno di 100 giga ogni mese

Quando si parla di Iliad, tutti pensano subito al risparmio e alla grande abbondanza di contenuti. Effettivamente il gestore è riuscito ad instaurare questa credenza negli utenti, i quali quando devono cambiare gestore e non appartengono già alla cerchia dell’azienda, pensano ovviamente al suo nome.

Ora come ora sul sito ufficiale di Iliad ci sono due soluzioni che potrebbero tornare utili a chiunque, siccome offrono tutto per pochi euro. La prima è quella che campeggia in alto in prima pagina sul portale, ovvero la Giga 150. Tale soluzione, già conosciuta da tantissime persone, permette di avere ogni mese il meglio per 9,99 € per sempre.

Al suo interno ci saranno minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore oltre a 150 giga per navigare sul web. Questa al momento è l’unica offerta di Iliad che regala gratis il 5G, servizio molto richiesto.

L’altra offerta che tutti conoscono è quella che costa un po’ meno offrendo un po’ meno. Il nome è Giga 100, soluzione praticamente uguale a quella precedente ma che si ferma a 100 giga in 4G per navigare sul web. Sarà disponibile per tutti a 7,99 € al mese per sempre.