Volkswagen ha le idee chiare: i suoi prossimi modelli sportivi saranno green e si incomincerà dalla Golf GTI, che proprio dal 2026 diventerà elettrica. Da qui inizia una vera e propria rivoluzione del marchio, un passo che potrebbe risultare decisivo.

A sostegno di questa rivoluzione, la Casa starebbe pensando di cambiare logo per le GTI elettriche. A quanto pare, mediante l’ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, pare sia emerso un simbolo differente, nuovo e che fa chiaro riferimento al futuro.

Volkswagen si rivoluziona e va verso l’elettrico, ecco la GTI (col fulmine)

Pare che Volkswagen abbia sostituito la “I” finale di GTI con il simbolo del fulmine e della saetta. È un chiaro riferimento all’elettrico ma nel che può essere interpretato anche come un voler sottolineare la velocità e lo scatto delle auto più sportive della flotta.

Mediante Carbuzz è stato reso noto anche che dovrebbe ciò il significato della sigla, che ad oggi sta per “Grand Touring Injection“, dove l’ultima parola fa riferimento all’iniezione di carburante.

Gli esperti non tendono a escludere che Volkswagen possa utilizzare anche la scritta GTX per le sportive full electric e GTI col fulmine invece per gli ibridi. Tuttavia questa teoria non sta prendendo molto piede, essendo che la sigla è troppo importante per Volkswagen. Dunque, sarebbe difficile vederla solo su alcuni modelli.

Se tutto dovesse procedere secondo la programmazione, la nuova Golf GTI uscirà solo 2026, dopo il festeggiamento del 50esimo anniversario nel 2025. Non ci sono ancora notizie di una nuova Polo GTI. A quanto pare, la suddetta lascerà il mercato definitivamente l’anno prossimo, lasciando spazio alla ID.2ALL.