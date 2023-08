Con gli aumenti e le rimodulazioni che hanno colpito anche il mercato delle telecomunicazioni vi è una tendenza generale a sottoscrivere offerte fisse e mobili con i nuovi operatori virtuali in alternativa ai classici operatori presenti ormai nel nostro Paese: TIM, WindTre e Vodafone.

Ma perché gli operatori virtuali (MVNO) offrono delle promozioni telefoniche più convenienti rispetto ai classici? Innanzitutto bisogna specificare che scegliere un operatore virtuale è conveniente unicamente per i nuovi numeri e per chi intende passare da MVNO ad un altro, mentre per tutti coloro che vorrebbero passare da un operatore classico ad uno virtuale troverebbe all’incirca la stessa fascia di prezzi.

Questo accade perché i MVNO non possiedono delle reti o infrastrutture personali e si poggiano sulle reti degli operatori classici. Non avendo spese aggiuntive possono permettere di abbassare i prezzi ma allo stesso tempo appoggiandosi su operatori del calibro di TIM, WindTre o Vodafone non possono fargli diretta concorrenza.

In questo articolo parleremo delle tariffe telefoniche di un MVNO in particolare: Rabona Mobile.

Rabona Mobile: la convenienza che fa gol

Rabona Mobile è uno degli operatori virtuali più convenienti presente sul mercato italiano. Fondato nel 2017, oggi presenta più di un milione di clienti.

Scopriamo alcune delle offerte più convenienti di Rabona Mobile: