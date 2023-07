ChatGPT è arrivato ora anche per Android, utenti felicissimi

Non è passato poi così tanto tempo da quando il noto chatbot meglio conosciuto con il nome di ChatGPT è arrivato sul Play Store. il tutto è stato avviato ufficialmente con le prime pre-registrazioni. Esattamente la settimana scorsa si partì con questa novità, con gli utenti entusiasti di poter provare a breve il celebre servizio basato sull’intelligenza artificiale più famosa attualmente in tutto il mondo.

Chiunque ha deciso di effettuare la sua pre-registrazione, si è assicurato ChatGPT sullo smartphone. Ovviamente gli utenti dovranno aspettare il momento effettivo della disponibilità dell’applicazione, la quale è arrivata in pianta stabile. Esatto, adesso è disponibile per davvero ma solo in alcune zone del mondo. In Italia infatti gli utenti che si recano sul Play Store di Google, non troveranno disponibile l’applicazione ma ancora la possibilità di registrarsi per averla non appena ufficializzata.

ChatGPT arriva ufficialmente anche per Android, nel frattempo gli italiani aspettano il loro turno

Solo in poche zone del mondo, che al momento non comprendono l’Italia, ChatGPT è arrivato ufficialmente, con la possibilità di evitare di accedere al chatbot mediante il browser web. Basterà infatti aprire l’applicazione per cominciare a chiedere quello che si desidera alla creazione di OpenAI. Stando a quanto riportato, bisognerà aspettare una settimana o forse poco più affinché la disponibilità dell’app di ChatGPT si estenda anche all’Italia.

Al momento dunque gli utenti continuano a servirsi dei suoi saperi direttamente tramite il web. A breve dunque partirà la competizione con iOS: ricordiamo che la piattaforma di Apple ha già ChatGPT disponibile sull’App Store da qualche settimana.