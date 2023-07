Il Galaxy S23 FE è un device molto chiacchierato ma di cui si conosce relativamente poco. Il nuovo smartphone Samsung appartenente alla linea Fan Edition, tuttavia, potrebbe essere più vicino al lancio di quanto si possa pensare.

Infatti, durante una recente intervista rilasciata da Justin Hume, il vicepresidente mobile di Samsung South Africa, sono emersi dei riferimenti diretti al device. Parlando ai microfoni di Android Authority, il dirigente ha citato la serie FE e l’arrivo di un nuovo smartphone.

Si tratta di una notizia molto importante, considerando che dopo il Galaxy S21 FE la serie non è stata aggiornata. Il modello appena citato è arrivato sul mercato a gennaio 2021 e da allora molti report hanno indicato la voglia di Samsung di abbandonare la serie.

Samsung si prepara a sorprendere tutti gli utenti, a breve potrebbe fare il proprio debutto il Galaxy S23 FE

Al momento, il gigante coreano non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale riguardo al motivo per cui non ha lanciato il Galaxy S22 FE. Possiamo immaginare sia stata una scelta legata alla pandemia e alla Crisi dei Chip, ma non ci sono conferme in merito.

Tuttavia, il Galaxy S23 Fan Edition dovrebbe arrivare molto presto. Gli analisti prevedono un lancio graduale per i diversi mercati con inizio delle spedizioni nel terzo trimestre dell’anno. Questo significa che tra agosto e settembre potremmo assistere ad un evento di presentazione dedicato.

Le possibili specifiche tecniche di Samsung Galaxy S23 FE prevedono la presenza di uno schermo S-AMOLED da 6,4 pollici dotato di risoluzione FHD+ e di un refresh rate di 120Hz. Il comparto fotografico sarà caratterizzato da una fotocamera anteriore da 32 megapixel e da tre ottiche al posteriore. Il sensore principale sarà da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

A spingere il device troveremo il chipset Exynos 2200 per il mercato domestico mentre per il resto del mondo potrebbe esserci il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. A supporto del sistema ci saranno 6GB o 8GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria UFS 3.1.

La batteria sarà da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W con cavo e a 15W con ricarica wireless. Samsung utilizzerà l’interfaccia proprietaria One UI 5.1.1 basata su Android 13 per offrire ai propri utenti un’esperienza d’uso estremamente fluida e ricca di feature innovative ed interessanti.