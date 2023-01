L’evento Galaxy Unpacked previsto per il primo febbraio è ormai imminente. Durante la conferenza, Samsung svelerà ufficialmente la nuova generazione di flagship Galaxy S23 e tanti altri device tra cui anche i nuovi laptop.

Insieme agli smartphone, tuttavia, è previsto anche il debutto della One UI 5.1, la nuova versione dell’interfaccia utente proprietaria di Samsung. In attesa di vedere in azione il sistema operativo realizzato da gigante Coreano, sono emerse le prime indiscrezioni a riguardo.

In un report molto ricco di dettagli, sono state svelate le principali feature della One UI 5.1. Tra questi spiccano alcuni cambiamenti sostanziali apportati da Samsung per migliorare l’usabilità e la user experience e rendere quindi i Galaxy S23 sempre facili da usare.

Scopriamo le feature esclusive della One UI 5.1, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung pensata per i Galaxy S23

Camera

Cambiare gli effetti tonalità nei selfie è più semplice con il nuovo tasto Effetti sul lato dello schermo

Accesso rapido alla modalità Expert RAW per catturare foto in modalità RAW senza compressione. L’accesso ora è più semplice dal menù dedicato alle funzioni avanzate.

Album Famiglia condiviso: condividere le foto con i propri cari è più semplice, la Galleria riconoscerà i volti e aggiungerà le foto ad un album dedicato alla famiglia.

Modifiche facilitate: le ombre e i riflessi verranno rimossi in maniera automatica per rendere le foto sempre perfette.

Info rapide sulle foto: con uno swipe verso l’alto in Galleria, verranno mostrate le info sulle foto come luogo dello scatto, device e posizione nella memoria.

Ricerca potenziata: è possibile cercare più persone o oggetti alla volta taggando il loro nomo o cliccando sulle loro facce.

Cartella personalizzata per salvare gli screenshots.

AR Zone e AR Emoji

Sarà possibile usare la AR Emoji Camera con tre persone contemporaneamente nella modalità maschera.

Widgets

Nuovo widget dedicato alla batteria: sarà possibile vedere la batteria residua dello smartphone ma anche degli accessori come Galaxy Buds, Galaxy Watch e altri device supportati.

Widget Meteo intuitivo: Le nuove illustrazioni permettono di avere tutte le informazioni in un solo colpo d’occhio.

Modalità e Scenari

Wallpaper differenti a seconda della modalità: la modalità in cui è lo smartphone modifica gli sfondi della lock screen e della home screen.

Grazie agli Scenari è possibile concatenare azioni per facilitare l’utilizzo del device. Sarà possibile abilitare più funzioni con un solo click, aprire app e quant’altro per migliorare la user experience.

Connettività

Collaborazione in Samsung Notes: sarà possibile creare una nota condivisa per lavorare tutti insieme.

Inviti nelle appe condivise più semplici per visualizzare foto, note e calendari

Funzionalità avanzate con Galaxy Book: i laptop potranno funzionare come periferiche di input su smartphone e tablet

Audio tramite WiFi speaker: sfruttando Spotify Connect e la funzionalità integrata Chromecast è possibile passare facilmente da uno speaker all’altro

Integrazione browser web su Samsung Internet tra PC e smartphone

Samsung DeX

Migliorato il multitasking con DeX: introdotta la possiiblità di ridimensionare le finestre per adattarle allo schermo

Impostazioni

Suggerimenti Impostazioni: i suggerimenti permettono di trovare facilmente la giusta impostazione in base all’utilizzo

Samsung Internet