Fastweb, offerta ASSURDA da 8 euro al mese con servizio GRATIS

Da non sottovalutare all’interno delle offerte mobili è la qualità, una delle grandi peculiarità di cui dispone un gestore in particolare che è Fastweb.

Da ricordare infatti che l’azienda è stata premiata come quella con la rete mobile più veloce d’Italia. Il riconoscimento è arrivato da parte di Ookla in merito al 5G. Ad oggi la migliore offerta che mette in condizione le altre aziende di dover stare attente è sicuramente la Mobile Full.

Fastweb prepara l’estate al meglio con la Mobile Full piena di giga, costa 8,95 euro

Non serve tanto per avere una delle migliori offerte attualmente presenti sul mercato della telefonia mobile. Il gestore che domina nell’ambito è sicuramente Fastweb, soprattutto grazie alla sua facoltà unica di concedere il 5G. Si tratta dell’unico provider virtuale ad avere quest’asso nella manica, oggi fondamentale per ritagliarsi una buona cornice di pubblico.

Il nome dell’offerta che tutti dovrebbero valutare è Mobile Full. Al suo interno è possibile trovare ogni mese quello che serve tra minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e 200 giga disponibili per navigare in 5G. Il prezzo mensile è di 8,95 euro al mese per tutti. Da ricordare che la spedizione della scheda sarà gratuita senza costi aggiuntivi, con l’attivazione veloce. Questa può essere infatti effettuata anche mediante il proprio SPID.

Da ricordare che il 5G è incluso gratuitamente nella promozione mobile di Fastweb. Ovviamente si attiva in automatico utilizzando un dispositivo compatibile con i parametri già installati. Bisognerà chiaramente utilizzare lo smartphone con la scheda Fastweb nelle zone coperta dal servizio.