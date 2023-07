Il momento sembra essere quello giusto per ogni gestore per riuscire ad accaparrarsi nuovi utenti. Sono diverse le realtà che infatti hanno messo in campo le loro migliori offerte per battere ogni forma di concorrenza, soprattutto tra i gestori virtuali. Questa categoria molto particolare di provider sta riuscendo a monopolizzare il mondo della telefonia mobile, soprattutto in Italia. I loro prezzi molto bassi ma ancor di più i contenuti estremamente generosi non fanno altro che attrarre tantissimi nuovi clienti. Fastweb è uno dei più interessanti per svariate motivazioni.

La prima è sicuramente quella che vede i prezzi delle sue offerte tra i più bassi in assoluto. La seconda sta nella grande qualità di rete di cui dispone siccome è l’unico dei provider virtuali ad offrire il 5G. La terza ed ultima corrisponde ai contenuti: è davvero raro non riuscire a terminare il mese con i minuti, gli SMS e i giga che Fastweb consente di avere.

Fastweb a tutti di sottoscrivere le sue offerte, ecco anche la nuova Mobile Full da 200 giga

Basterebbe poco per dominare gli altri gestori, esattamente quello che fa Fastweb con le sue offerte.

L’ultima di queste è stata lanciata con lo scopo di battere la concorrenza fin dal primo momento. La Mobile Full, questo il suo nome, ci riesce alla grande, proponendo contenuti estremamente convenienti.

Si parte da minuti senza limiti verso tutti e 200 messaggi al mese. La vera bomba però sta nei 200 giga che il gestore offre con la rete 5G inclusa. Il prezzo è di 8,95 € al mese per sempre.