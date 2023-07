Iliad, consapevole del periodo dell’anno in cui stiamo ufficialmente per entrare, decide di mettere a disposizione del pubblico nuovi servizi, che permettano ai singoli utenti di viaggiare senza problemi o pensieri, godendo di più giga, senza spendere cifre folli.

Il periodo dei viaggi all’estero è iniziato, sebbene il roaming in Europa sia completamente gratuito, nella maggior parte dei casi è incluso nella vostra offerta, il quantitativo di giga fruibili all’estero è inferiore rispetto a quanto previsto dalla promo che avete attiva. Per questo motivo Iliad ha deciso di mettere a disposizione pacchetti aggiuntivi, che permettano a tutti gli effetti di estendere il quantitativo di giga.

Iliad, ecco i pacchetti per l’estero

Più precisamente, gli utenti che desidereranno disporre di 5GB in più da utilizzare nell’Unione Europea, da aggiungere ai giga già presenti nell’offerta, potranno spendere solo 3,99 euro. Il discorso cambia leggermente per la Svizzera, lo stesso quantitativo ha un costo di 4,99 euro. Da notare che le cifre indicate sono valide solo per un mese, e sono da considerarsi una tantum, ovvero non viene attivata una promo a rinnovo automatico, ma al termine del periodo indicato si disattiverà senza alcun intervento.

I servizi aggiuntivi per l’estero possono essere attivati su qualsiasi SIM di Iliad, a prescindere dalla promozione che avete a disposizione di base, l’attivazione è possibile sia nell’area persona su Iliad.it, oppure recandosi personalmente presso una delle oltre 4000 Simbox dislocate sul territorio. Non è stata comunicata una data di disattivazione di tale possibilità, sicuramente sarà attiva per tutta l’estate, non sappiamo se sarà disponibile a tempo indeterminato.