Iliad abbatte Vodafone e TIM con un servizio amatissimo dagli utenti

Oggi i gestori che stanno riuscendo a guadagnare più terreno sono senza dubbio quelli dell’ambito virtuale, tra i più valutati dagli utenti che vogliono cambiare provider. Le aziende stanno adoperando la solita tecnica, ovvero quella di tenere bassi i prezzi con contenuti estremamente generosi. A questi livelli sono arrivati anche i gestori più famosi, quelli che non appartengono al mondo dei virtuali che però adesso sembrano esserlo per via dei costi che propongono. Iliad è uno di questi, con la differenza che prezzi del genere li ha sempre messi a disposizione del suo pubblico, fin dal primo giorno in Italia.

Una delle grandi peculiarità del celebre gestore è quella di riuscire a includere all’interno delle sue offerte tutte le migliori caratteristiche che sono qualità, quantità e convenienza.

Iliad ha la migliore offerta in assoluto: ecco la Giga 150 con tutto incluso e il 5G in regalo

Tutti si stanno chiedendo qual è la migliore offerta disponibile attualmente sul mercato della telefonia mobile. In tanti sono sicuri nel confermare quanto detto già durante le scorse settimane: l’offerta proposta da Iliad sul suo sito ufficiale non ha alcun rivale in giro. Si tratta della Giga 150, promozione che riesce a includere al suo interno tutto quello che serve per un prezzo davvero basso.

Si parte innanzitutto dai minuti senza limiti utilizzabili verso tutti i provider italiani. Seguono messaggi senza limiti verso tutti e ovviamente 150 giga per navigare sul web usando peraltro la rete 5G che Iliad regala gratis a tutti. Il prezzo mensile corrisponde ad un totale di soli 9,99 euro al mese e non ci sono rimodulazioni che possano scalfirlo in futuro.