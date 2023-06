Starfield esclusiva PS5? Microsoft si oppone, ecco cosa ha risposto la FTC

Continuano i guai per Microsoft che si vede a dover rispondere alla Federal Trade Commission a seguito del tentato acquisto di Activision Blizzard per 70 miliardi di dollari.

Questa operazione di mercato potrebbe esser vista come un modo di Microsoft di lasciare Sony fuori da un mercato così grande, anche se Phil Spencer ha subito chiarito la sua posizione facendo una dichiarazione scioccante.

Durante il processo infatti, sembra che il CEO di Microsoft abbia confessato al giudice che il motivo per cui qualche anno fa Microsoft decise di acquistare Bethesda per 7,5 miliardi era dovuta al fatto che delle voci di corridoio confermate avevano fatto capire che Starfield sarebbe diventata un’esclusiva per PS5, un pò come successo a Deathloop e Ghostwire: Tokyo.

Una concorrenza sleale

Un teoria su cui il CEO di Microsoft marcia molto, dato che l’accusa non riguarda solo questo episodio, ma racconta comportamenti volti a lasciare la società volutamente fuori dal mercato. E nonostante stiamo parlando di dichiarazioni che non sono ancora state confermate, Phil Spencer dice che i giapponesi di Sony hanno utilizzato il 30% del profitto per “ridurre la vita di Xbox sul mercato” citando le parole dette nel processo.

Ma tutto è bene quello che finisce bene, perchè sembra che alla fine Starfield arriverà anche su Xbox, e disponibile anche per i modelli X, Series X|S, oltre che per PC e disponibile su Game Pass dal 6 settembre 2023.

Non è una novità il fatto che è diventato uno dei giochi con più pre-order e hype dell’anno grazie al suo gameplay innovativo di cui Bethesda va molto fiera.