Il terzo evento Direct di Nintendo svelerà il futuro della Switch e giochi in anteprima mondiale

Novità importanti per i fan di Nintendo: l’evento Direct (uno dei più attesi in ambito videoludico e per i fan) è stato annunciato ufficialmente dagli account ufficiali della società.

La data prevista per il meeting online è alle 15:00 (fuso orario del Regno Unito), mentre il giorno fissato è il 21 giugno, secondo quanto appreso dalla comunicazione ufficiale.

Non è il primo evento di Nintendo, e per questo possiamo sapere con sicurezza come verrà organizzato e quanto tempo durerà in media. Di solito, queste tipologie di eventi si sviluppano in un arco di 40 minuti. La maggior parte delle volte si parlerà di giochi

Nintendo Switch che stanno per uscire, oltre a nuove esclusive e trailer mai visti prima.

Ma quest’anno abbiamo anche qualche informazione in più: infatti, secondo quanto affermato in anteprima da Nintendo stessa, avremo una piccola anticipazione del nuovo Pikmin 4, un popolare gioco che ha divertito grandi e piccoli alcuni anni fa.

Ecco cosa vedremo in anteprima

Attualmente ci troviamo al terzo evento programmato dell’anno. Il primo è stato a febbraio, una data scelta per introdurre i giochi estivi come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mentre il secondo, ovvero quello che è avvenuto a marzo 2023 ha parlato del nuovo film di Super Mario che recentemente è uscito nelle sale italiane di tutti i cinema.

Ricordiamo che la società deve ancora svelare i dettagli di titoli come: Everybody 1 e 2, Pikmin 4, il DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, The Hidden Treasure of Area Zero, la parte 1 di The Teal Maschera e tanto altro. Si parlerà anche della Switch Pro e del futuro di questa console.