Iliad: Nuova promo 130 Giga 8.99 euro al mese

Iliad, l’operatore telefonico di origine francese tra i più diffusi in Italia, inizia l’estate con un’offerta per i dispositivi mobili del tutto nuova ed impareggiabile.

Si tratta della Iliad Flash 130. La nuovissima promozione che vi consentirà di accedere a 130 giga di Internet per il costo di soli 8.99 euro al mese.

La particolarità di questa offerta è che davvero tutti possono accedervi, sia coloro che intendono acquistare una nuova SIM, sia coloro che intendono cambiare operatore e fare una portabilità di numero mobile.

Iliad: Flash 130

Per coloro che sono già clienti Iliad, si avrà la possibilità di accedere all’esclusiva promo estiva se già iscritti ad una promo dal valore mensile inferiore a 9.99 euro, in quanto Iliad non consente di cambiare promo per offerte dal prezzo inferiore. Per i già clienti Iliad cambiare il loro piano tariffario sarà molto semplice. Basterà infatti entrare nella propria Area Personale, direttamente dal sito ufficiale dell’operatore telefonico, e dal menù principale cliccare su “La mia Offerta” per poi “Cambia Offerta“, da qui basterà semplicemente selezionare la promo che a cui si desidera abbonarsi.

Tuttavia, malgrado i numerosi vantaggi della promo e il prezzo estremamente ridotto che la caratterizza, la nuova offerta Iliad presenta anche aspetti negativi.

In particolare, non consente di accedere al 5G, né uno sconto sulla fibra.

Al di là di ciò resta comunque una promozione davvero conveniente che resterà disponibile ancora per un po’, dal 22 Giugno al 6 Luglio 2023.