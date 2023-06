Con Fastweb Mobile gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad una promozione veramente molto interessante, condita con prezzi sempre più bassi, ma sopratutto un bundle più che vario, che spinge così il consumatore verso l’operatore virtuale.

Richiedere la promo è decisamente alla portata di tutti, poiché basta recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, oppure anche collegarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, sul quale è possibile trovare esattamente la stessa offerta, senza costi aggiuntivi particolari. A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere altrove, in questo caso la richiesta può essere presentata a prescindere dalla provenienza.

Fastweb Mobile, la promozione che tutti devono attivare

Fastweb Mobile ha recentemente deciso di alzare l’asticella delle proprie offerte, mettendo sul piatto tanti contenuti al giusto prezzo. La promozione che tutti possono richiedere direttamente sul sito ufficiale, prevede infatti un costo fisso di soli 7,95 euro al mese, da pagare tramite il credito residuo della SIM ricaricabile acquistata, la quale in fase iniziale non richiede alcun esborso.

Tutto questo permette comunque di accedere a 100 giga di traffico dati, caratterizzati dalla navigazione in 5G a titolo gratuito (ovvero senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo appena indicato), a cui aggiungere anche minuti illimitati che potranno essere utilizzati per telefonare a chiunque in Italia.

L’offerta può essere attivata anche con SPID, richiede pochissimi minuti, e non presenta vincoli contrattuali di alcun tipo, ciò sta a significare che sarà possibile abbandonare Fastweb Mobile in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.