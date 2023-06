Iliad è senza dubbio uno di quelli più attivi, oltre che uno di quelli più scelti dal pubblico. A testimoniarlo sono le oltre 10 milioni di persone che compongono le sue fila, le quali sono destinate ad aumentare di volume.

Il famosissimo provider che nel 2018 arrivò in Italia, ha dimostrato di avere tutto quello che serve, compresa la convenienza a lungo termine. In questo momento l’offerta migliore in assoluto che potrete trovare direttamente sul sito ufficiale sta per scadere, visto che questa è l’ultima giornata utile per sottoscriverla. La Flash 200 è ancora qui, ma manca poco.

Iliad offre ancora per questa giornata la sua offerta migliore, ci sono 200 giga per un prezzo totale di 9,99 € al mese

Serviva un’offerta che potesse garantirvi risparmio, qualità e quantità allo stesso tempo? Ci pensa come sempre uno dei migliori colossi nel mondo telefonico mobile che è Iliad, predisponendo ancora per oggi la sua promo top.

All’interno della Flash 200 gli utenti possono notare subito minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori telefonici, ma soprattutto 200 giga per la navigazione internet ogni mese. Da ricordare anche che Iliad regala la connessione in 5G, per cui non ci saranno costi aggiuntivi. L’attivazione è prevista per un costo di 9,99 € una tantum, con la prima ricarica obbligatoria da 10 €, la quale sarà utilizzata per pagare il primo mese.

Da ricordare inoltre che Iliad offre minuti e messaggi anche in Europa, con 10 giga dedicati al traffico dati. È l’ultimo giorno, per cui bisogna affrettarsi per non restare ancora una volta con tra le mani un pugno di mosche.