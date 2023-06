Si chiama Spatial Composites ed è uno dei brevetti recentemente registrati da Apple negli Stati Uniti. I documenti depositati dall’azienda di Cupertino sono innumerevoli ma questo suscita la curiosità di tutti poiché potrebbe introdurre una novità molto importante sui prossimi iPhone.

Il brevetto testimonia l’interesse di Apple nei confronti di un aspetto caro a tutti i possessori di un melafonino: la loro fragilità! Grazie all’impiego di particolari materiali, l’azienda potrebbe essere in grado di realizzare degli iPhone più rigidi e resistenti anche ai graffi.

iPhone più resistenti? Apple ci sta già lavorando!

Apple ha ben descritto la sua idea nel brevetto ottenuto in questi ultimi giorni, nel quale fa riferimento all’adozione di diversi materiali, tra questi plastica, metalli, vetro e ceramica, per la creazione della scocca e dei bordi dei melafonini. Attraverso il ricorso a una scocca realizzata in più materiali, infatti, sarebbe possibile rendere lo smartphone resistente ai graffi e soprattutto più rigido.

È interessante notare che, quanto pensato da Apple, potrà essere applicato anche ad altri dispositivi. L’azienda fa soprattutto riferimento ai tablet, smartwatch, laptop e tanti altri device.

Purtroppo non sappiamo entro quando avremo modo di assistere all’arrivo di un iPhone davvero resistente poiché le idee brevettate non sono sempre destinate a fare la loro comparsa dal vivo. Apple potrebbe comunque rivolgere sempre di più la sua attenzione alla fragilità dei dispositivi ponendosi l’obiettivo di migliorarne la resistenza entro i prossimi anni.