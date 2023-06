I prezzi attivati oggi da Expert rappresentano sin da subito il giusto compromesso su cui poter fare affidamento, nell’ottica comunque di poter avere libero accesso ad una campagna promozionale di assoluto livello, spendendo cifre non particolarmente elevate.

Il risparmio da Expert è dietro l’angolo per tanti consumatori, poiché al giorno d’oggi la soluzione corrente è da ritenersi valida in ogni singolo negozio, senza vincoli contrattuali o variazioni di prezzo finale, a prescindere dalla provenienza territoriale. Gli stessi sconti, lo ricordiamo, sono da considerarsi disponibili anche online sul sito ufficiale.

Expert, ottime opportunità di spendere sempre meno su tutto

Expert sconta tutto fino al 21 giugno, infatti in questi giorni sono stati attivati tantissimi prezzi bassi che aiutano indubbiamente gli utenti a raggiungere i migliori prodotti in circolazione, come il bellissimo Apple iPhone 13, finalmente disponibile all’acquisto a soli 769 euro (variante da 128GB di memoria interna e no brand).

Sempre restando in seno all’azienda di Cupertino, gli utenti si ritrovano ad acquistare prodotti come Apple iPhone 14 Pro Max a 1399 euro, iPhone 14 a 969 euro (versione da 256GB), passando poi verso il top di gamma di Samsung, quale è il Galaxy S23, proposto ad un prezzo molto invitante.

Gli utenti che oggi invece vogliono cercare di risparmiare al massimo, potranno pensare di acquistare Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 11S, Galaxy A14, Galaxy A34, Realme C55, Realme C33, Oppo Find X5 Lite a 359 euro o anche Honor X7. I singoli sconti sono raccolti per comodità nelle pagine sottostanti.