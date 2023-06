Tantissime occasioni vi attendono nei negozi di casa Lidl, i nuovi prezzi bassi sono perfetti per riuscire ad accedere ai migliori prodotti in circolazione, ed allo stesso tempo godere di un risparmio più unico che raro, applicato non solo ai beni di prima necessità, ma anche alla tecnologia di ultima generazione.

Per accedere alle offerte di casa Lidl, lo ricordiamo, è strettamente necessario approfittare degli sconti nei negozi fisici, ciò sta a significare che gli acquisti non possono in nessun modo essere completati online sul sito, ma sarà sempre obbligatorio avvicinarsi personalmente ai singoli punti vendita.

Se volete ricevere le offerte Amazon in esclusiva gratis sul vostro smartphone, dovete subito iscrivervi al canale Telegram dedicato, disponibile solamente a questo link.

Lidl, quanti sconti nel volantino con prezzi assurdi

L’ottimo volantino di casa Lidl porta con sé alcuni dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, tra cui ad esempio spicca la collezione firmata Rita Ora, una serie di dispositivi legati al wellness, in vendita in esclusiva da Lidl. I prezzi in questo caso vanno da un minimo di 12 euro, fino ad un massimo di 29 euro, per riuscire ad acquistare una spazzola rotante, un multistyler, una piastra per capelli, l’asciugacapelli e simili.

Coloro che invece volessero aggiungere anche un prodotto per la pulizia del viso, perfetto per la rimozione dei pori, potranno spendere solamente 12,99 euro. Il volantino ovviamente nasconde anche altri prodotti disponibili in forte promozione, se siete interessati all’acquisto, raccomandiamo di aprire il prima possibile le pagine sottostanti, dove troverete tutti gli sconti elencati nel dettaglio.