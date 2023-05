La piattaforma Amazon come ben saprete, non vende solamente prodotti elettronici, per la casa o per la persona, ma propone anche degli integratori, come in questo caso.

Oggi vogliamo parlarvi di Polase Sport, un valido aiuto per tutti gli utenti che effettuano dell’attività fisica. Al momento è proposto a prezzo scontato. Scopriamo insieme il suo costo.

Polase Sport in offerta su Amazon

Polase Sport è un prodotto energetico-salino, prodotto in Italia, indicato per chi fa attività sportiva intensa. È una polvere per preparato istantaneo per bevanda ipotonica al gradevole gusto di arancia con sali organici di Potassio e Magnesio, che grazie alla loro elevata solubilità, sono altamente assimilabili dall’organismo.

Polase si può assumere prima dell’attività fisica in modo tale che le maltodestrine rilasciano energia in modo graduale e prolungato nel tempo fornendo glucosio che l’organismo utilizzerà durante l’attività sportiva. Si può assumere anche mentre si effettua attività fisica e in questo modo il fruttosio fornisce energia di pronto utilizzo.

Effettua anche una azione antiossidante, la vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo indotto dall’attività fisica. Inoltre, contribuisce alla normale formazione del collagene per una sana funzione delle cartilagini e aumenta l’assorbimento del ferro. La vitamina E invece aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo causato dai radicali liberi. Al momento è proposto su Amazon a 34.99 euro il pacco da 30 bustine.