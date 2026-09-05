Perplexity Portable Computer: l’agente AI che gira in locale

Perplexity ha presentato Portable Computer, un agente di intelligenza artificiale che gira direttamente sul dispositivo dell’utente, senza passare dal cloud e senza consumare token per le attività portate a termine in locale. L’annuncio arriva a qualche mese di distanza dal debutto di Personal Computer, il primo strumento agentico dell’azienda, e nasce da una collaborazione con NVIDIA. La logica è semplice da capire anche per chi non mastica gergo tecnico, tutto quello che serve al funzionamento dell’agente resta sul computer di chi lo usa. Non si tratta soltanto del programma che coordina le operazioni. Anche i modelli e gli strumenti collegati vivono sulla macchina locale, il che significa che i dati elaborati non vengono spediti sui server remoti. Per chi lavora con documenti sensibili o semplicemente non ha voglia di far viaggiare le proprie informazioni verso data center sparsi per il mondo, è una differenza sostanziale.

Modelli piccoli, risultati concreti

Il cuore di Portable Computer sono modelli compatti ed efficienti, pensati per girare su hardware consumer senza mettere in ginocchio il sistema. Tra quelli citati ci sono Qwen 3.8 e NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning, due esempi di quella categoria di modelli leggeri che negli ultimi tempi ha guadagnato parecchio terreno. Non hanno le dimensioni dei colossi da centinaia di miliardi di parametri, ma per una buona fetta di operazioni quotidiane risultano più che sufficienti.

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La scelta non è casuale. Un agente che deve funzionare su un portatile o su un desktop domestico ha vincoli precisi in termini di memoria e potenza di calcolo. Puntare su modelli snelli permette di ottenere tempi di risposta accettabili senza richiedere configurazioni da laboratorio. Il coinvolgimento di NVIDIA, del resto, va letto proprio in questa direzione, ottimizzare il lavoro dell’agente sull’hardware disponibile.

Zero token per il lavoro fatto in locale

Il punto che probabilmente interessa di più chi usa questi strumenti tutti i giorni riguarda i costi. Le attività completate direttamente sul dispositivo non generano alcun consumo di token, la valuta con cui normalmente si misura e si paga l’utilizzo dei modelli linguistici in cloud. Chi ha provato a costruire flussi di lavoro automatizzati con agenti tradizionali sa quanto in fretta quel contatore possa salire.

Questo non vuol dire che Perplexity abbia tagliato i ponti con il cloud. L’agente può comunque collegarsi ai modelli remoti quando serve, per esempio davanti a richieste troppo complesse per le risorse locali. È un approccio ibrido, con il carico che resta a terra finché è possibile e sale verso i server solo nei casi in cui la potenza in più fa davvero la differenza.

Un tassello che si aggiunge a Personal Computer

Portable Computer non sostituisce Personal Computer, l’agente lanciato nei mesi scorsi, ma si affianca a quella proposta offrendo un’alternativa a chi preferisce tenere tutto sotto controllo sulla propria macchina. Due filosofie diverse per due tipi di utenza, chi vuole la massima potenza disponibile e chi mette al primo posto la privacy e la prevedibilità dei costi.

La direzione intrapresa da Perplexity si inserisce in un movimento più ampio che sta portando l’intelligenza artificiale sempre più vicino al dispositivo finale, riducendo la dipendenza dalle infrastrutture remote. L’agente locale gestisce compiti, strumenti e modelli senza intermediari, e i dati trattati durante le operazioni restano dove sono stati generati.