Goalker H3 Pro, il robot tosaerba che taglia davvero i bordi

Chi possiede un giardino sa che il prato costa sempre qualcosa, o tempo o soldi, e un robot tosaerba come il Goalker H3 Pro entra in scena proprio in quel punto: venti o venticinque ore se ne vanno in una sola stagione dietro a un prato medio, mentre affidarsi a un servizio settimanale significa mettere in conto tra 900 e 1.500 euro l’anno. Messi accanto a una macchina che costa circa 780 euro, quei numeri smettono di essere opinabili.

Il listino ufficiale del Goalker H3 Pro parla di circa 1.040 euro, ma il prezzo di vendita diretta si aggira sui 780 euro. Anche così resta parecchio sotto la concorrenza: i modelli senza filo perimetrale di altri marchi viaggiano tra 1.400 e 4.600 euro a seconda della superficie da coprire, pur usando la stessa tecnologia di base, cioè posizionamento satellitare RTK fuso con la navigazione visiva. Una sola stagione di giardiniere risparmiata copre già l’acquisto, con qualcosa che avanza.

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Come si orienta e perché i bordi contano

Il sistema si chiama GFLS ed è il nome che Goalker dà alla propria navigazione: RTK combinato con tracciamento visivo VSLAM, così la macchina mantiene precisione centimetrica anche sotto chiome fitte o in zone con segnale debole, dove i robot che si affidano solo al GPS iniziano a vagare o perdono del tutto il confine. Nessun filo da interrare. L’azienda sta inoltre lavorando all’integrazione della tecnologia NetRTK, che eliminerà la necessità di installare stazioni base, migliorando ulteriormente posizionamento e navigazione.

Poi c’è la questione dei bordi, quella che manda in bestia chiunque abbia provato un robot economico. La maggior parte lascia una striscia d’erba intonsa lungo muri, recinzioni e aiuole, semplicemente perché le lame stanno al centro della scocca e non arrivano a filo. Risultato: si finisce comunque a mano col decespugliatore. Il piatto dell’H3 Pro sposta invece le lame oltre la linea delle ruote, tagliando a poco più di un centimetro dal confine. Goalker dichiara una copertura totale del 99,8%, che è la differenza tra un robot che fa quasi tutto e uno che chiude davvero il lavoro.

L’installazione richiede circa 5 minuti, senza cavo perimetrale. La larghezza di taglio è di 18 centimetri, l’altezza si regola da 2,5 a 6 centimetri direttamente dall’app e le pendenze fino al 35% (19 gradi) vengono affrontate senza perdere aderenza, grazie alla trazione anteriore pensata per le manovre strette a zero raggio.

Ostacoli, autonomia e chi c’è dietro il marchio

Due telecamere binoculari e un sensore ToF laterale offrono un campo visivo più ampio della media e permettono di riconoscere oltre 200 tipi di oggetti, dai giochi dei bambini agli attrezzi da giardino, animali domestici compresi. Invece di fermarsi e basta, il robot ricalcola il percorso in tempo reale. Il piatto di taglio flottante, poi, segue il terreno invece di restare rigido, evitando le rasature troppo basse negli avvallamenti e le chiazze irregolari sui dossi. Tutto passa dall’app Goalker, con gestione multizona, programmazioni separate per fronte e retro e compatibilità con Google Assistant e Alexa. Sul fronte sicurezza ci sono tracciamento GPS, allarme antifurto, avviso di sollevamento e paraurti che blocca la macchina prima dell’impatto.

Il compromesso va detto: per un prato vicino al limite consigliato, circa 1.200 metri quadri, servono più cicli di ricarica. Due ore di carica danno una o due ore di lavoro su superficie piana, quindi un taglio completo su un giardino ampio e regolare richiede realisticamente dalle 4 alle 5 ore, di più se il terreno è complesso o collinare. Sul rumore, invece, il vantaggio è netto: la modalità notturna resta a 59 dB o meno, con l’intelligenza artificiale che adatta velocità e traiettorie in condizioni di scarsa luce.

Quanto alla solidità del marchio, Goalker è nata nel 2023 ma è una controllata di TOPSUN, produttore di macchine da giardino attivo dal 1997 e quotato dal 2015. L’H3 Pro è conforme a EN18031 e GDPR, certificato TÜV SÜD, con dati archiviati localmente e cifrati. Nel 2026 l’azienda ha ricevuto il Plus X Award come miglior marchio dell’anno, e a 780 euro il suo robot costa meno della metà di modelli Husqvarna o Segway equivalenti.