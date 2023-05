Comet DISTRUGGE Unieuro con sconti al 60% sui telefoni ancora per poco

sponsor

Dopo il lancio da parte della concorrenza dei nuovi cataloghi di offerte, Comet non è rimasta a guardare. Il famoso colosso che si occupa di vendita sul territorio fisico, ha scelto di lanciare il nuovo volantino che si dimostra oggi ricolmo di offerte valide.

A suscitare tanto scalpore però oltre al volantino che stiamo per farvi vedere, sono anche le grandi offerte che si possono trovare ogni giorno sul web. Comet le rende disponibili sul suo sito ufficiale, ma c’è qualcuno che dal punto di vista delle offerte online proprio non riesce a perdere.

Stiamo ovviamente parlando di Amazon, realtà più che affermata in giro per il mondo grazie alla sua grande facoltà di offrire prezzi fuori dal comune.

Comet batte la concorrenza con il suo ultimo volantino, sarà disponibile ancora fino a domani

Tra le offerte più interessanti che potete trovare ecco il Galaxy S23 Ultra, offerto da Comet a 1299€. Seguono poi anche gli sconti di Apple, come nel caso dell’iPhone 14 Pro Max da 256 giga che costa 1449€. Ovviamente non finisce qui, ma per tutte le informazioni vi lasciamo in basso il volantino, il quale ricordiamo durerà fino a domani a mezzanotte: