Comet è PAZZA, il 70% di sconto a maggio su smartphone e PC

È tempo di nuove offerte soprattutto da parte del mondo della tecnologia. Qui in basso trovate il volantino in una panoramica completa, con tutte le pagine dalla prima all’ultima. A proporlo è Comet, azienda che mostra grande convenienza soprattutto dal punto di vista dell’elettronica, con smartphone, computer e molto altro.

Non ci sono però solo le offerte che riguardano i negozi fisici, visto che Amazon ogni giorno propone nuovi sconti. Per averli tutti quanti in esclusiva direttamente sul vostro smartphone, bisognerà solo fare affidamento ai nostri canali Telegram dedicati. Qui sotto trovate il link diretti per iscrivervi gratis:

Comet: le offerte del nuovo volantino mostrano la tecnologia a prezzi shock, ecco alcuni esempi

1 su 19

Come potete notare già dalle prime pagine del catalogo, Comet mette a disposizione prezzi eccezionali. Questi riguardano la telefonia in particolar modo, soprattutto quella in riferimento ai top di gamma. Samsung infatti mostra il suo ultimo dispositivo, il Galaxy S23 Ultra, in sconto a 1299€. Ricordiamo che il prezzo di partenza è di 1479€, inteso per la versione da 256 giga di memoria con 8GB di RAM.

Ci sono poi anche i grandi sconti che riguardano il mondo Apple, con il nuovo iPhone 14 Pro Max che nella versione da 256 giga arriva a 1449€ invece che a 1619€. Ci sono poi tante altre soluzioni come diversi notebook, i quali partono da cifre inferiori ai 400€ per arrivare poi oltre i 1000€ se si cerca una soluzione super performante. Queste sono però solo alcune delle offerte del mondo Comet, il quale consente anche di dilazionare i pagamenti. Potrete avere anche il tasso zero infatti con un finanziamento da 3 a 6 rate.