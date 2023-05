sponsor

Svoltare totalmente abbandonando il proprio gestore storico, potrebbe rappresentare oggi motivo di gran risparmio. Effettivamente il mondo dei gestori virtuali sta prendendo sempre più terreno, mostrando delle soluzioni che nessun altro sarebbe in grado di proporre ogni giorno. L’esempio perfetto viene fornito da un colosso che oggi prende il nome di Kena Mobile. Non ci sono dubbi sul fatto che i prezzi delle sue offerte siano tra i più interessanti, così come i contenuti.

Bisogna infatti sposare un ideale di convenienza, quantità e qualità mescolati in un unico composto vincente. Proprio con questa ricetta, il gestore riuscirà a sostenere la bagarre, la quale si dimostra quanto mai serrata. L’ultima dimostrazione è stata data proprio con l’offerta che oggi in molti vorrebbero avere a disposizione. Sul sito ufficiale di Kena, potete avere un assaggio completo di tutto quello che la nuova promo in questione riesce ad offrire mensilmente.

Kena Mobile: la nuova offerta costa solo 6,99€ al mese per sempre con 130GB a disposizione

Suscita davvero molto scalpore un’offerta che costa meno di 10€ offrendo contenuti in quantità. Oggi si scende addirittura molto più al di sotto di tale cifra, con Kena Mobile che mostra la sua miglior promo a soli 6,99€ al mese per sempre.

La nuova STAR del provider virtuale è disponibile sul sito ufficiale con contenuti che ogni altro gestore dovrebbe solo invidiare. Infatti saranno disponibili mensilmente 130 giga in connessione 4G per navigare in internet, ma non finisce di certo qui. L’offerta continua con minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore fisso o mobile.