L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente lanciato un nuovo portafoglio di offerte con costo di attivazione gratuito. La scorsa mattina è stato anche aggiornato il sito ufficiale con le offerte sottoscrivibili online.

Dal 25 Gennaio 2023, con il lancio del portafoglio STAR, per tutte le offerte Kena era richiesto un costo di attivazione di 4,99 euro, mentre solo con l’offerta Kena Dati Promo 300GB TOP il costo di attivazione era pari a 9,99 euro. Ora alcune offerte non prevedono il costo di attivazione. Scopriamo insieme quali.

Kena Mobile: nuovo portafoglio di offerte con attivazione gratuita

Con la novità del costo di attivazione gratuito, l’offerta Kena Dati Promo 300GB TOP è stata rinominata semplicemente Kena Dati Promo. Inoltre, l’offerta precedentemente denominata Kena 4,99 STAR è stata sostituita dall’offerta Kena Voce Promo, la quale prevede anche il costo di attivazione gratuito. Altra novità riguarda il bundle di SMS, che per le nuove attivazioni adesso è pari a 1000 SMS per tutto il portafoglio con minuti, messaggi e internet.

In questo modo, adesso tutto il portafoglio standard di Kena, ad eccezione dell’offerta solo dati, comprende di base minuti illimitati, 1000 SMS e un quantitativo di traffico dati che varia da un minimo di 1 Giga fino ad un massimo di 230 Giga. In precedenza, invece, le offerte Kena 6,99 130GB STAR, Kena 7,99 150GB STAR e Kena 4,99 STAR includevano 500 SMS ogni mese, mentre le restanti offerte avevano già un bundle di 1000 SMS.

Secondo quanto riportato nei documenti di trasparenza tariffaria, le offerte del portafoglio Kena con minuti illimitati, 1000 SMS e fino a 230 Giga, oltre all’offerta solo dati con 300 Giga, che prevedono il costo di attivazione gratuito saranno sottoscrivibili fino al 17 Maggio 2023 salvo cambiamenti nelle prossime settimane.

Vi ricordo inoltre che fino al prossimo 14 giugno 2023 sarà anche disponibile la promozione Ricarica Automatica, che permette di ricevere in omaggio l’opzione aggiuntiva “50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica“, ottenendo 50 Giga di traffico dati in più ogni mese gratuitamente.