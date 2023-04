ILIAD, la nuova promo si chiama Giga 150 e costa meno di 10 euro

Iliad è una compagnia telefonica apprezzata in Italia per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo. Da quando è arrivata nel Paese, ha rivoluzionato il mercato con offerte vantaggiose e prezzi competitivi, costringendo i concorrenti a seguire il suo esempio.

ILIAD: cosa propone la nuova promozione?

Le offerte di Iliad sono famose per la loro durata “per sempre”, dando sicurezza ai clienti che non dovranno affrontare rimodulazioni di tariffe. La prima offerta lanciata, a soli 5,99 euro al mese, includeva minuti e messaggi illimitati, oltre a 30 Giga di internet 4G, un’offerta imbattibile nel 2018.

Iliad ha continuato a proporre offerte crescenti, passando da 5,99 a 7,99, fino a 9,99 euro, offrendo sempre più Giga per la navigazione in internet e accesso alle connessioni 5G. OpenSignal elogia l’operatore per la sua capacità di sfidare lo status quo delle telecomunicazioni in Italia.

Recentemente l’operatore ha lanciato un’offerta imperdibile: la Giga 150, con un costo mensile di 9,99 euro, offre chiamate e messaggi illimitati e 150 Giga di internet mobile, anche in 5G se il dispositivo lo supporta. Oltre al costo mensile, occorre pagare una tantum 9,99 euro per l’attivazione dell’offerta, ma il prezzo rimane “bloccato” per sempre.

A differenza di offerte precedenti, riservate solo ai nuovi clienti, Iliad permette ora anche ai clienti esistenti di cambiare offerta, accedendo a opzioni più vantaggiose allo stesso prezzo o con un leggero aumento. Per cambiare offerta, i clienti possono accedere all’area clienti di Iliad.it e seguire le istruzioni, oppure recarsi presso una SIMBox dislocata sul territorio italiano e procedere autonomamente o con l’aiuto di un dipendente Iliad.