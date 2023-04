Tim: nuovi aumenti a partire dal 30 aprile 2023

L’operatore Tim Italia nei prossimi giorni modificherà ancora una volta il costo di attivazione una tantum di alcune sue offerte di rete fissa che lo prevedono.

Parliamo di quelle delle gamme TIM WiFi Power e Special, con un nuovo aumento di 10 euro per i nuovi clienti. Continuerà inoltre lo sconto per 12 mesi sulla Fibra fino a 2,5 Gbps o 10 Gbps. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim aumenterà il costo di attivazione di alcune offerte

Attualmente tutte le offerte di rete fissa del portafoglio standard TIM WiFi Power prevedono attualmente un contributo di attivazione dell’offerta di 29,90 euro una tantum, che viene addebitato nella prima fattura utile. In precedenza, invece, il costo di attivazione una tantum era pari a 19,90 euro.

Invece, per le nuove attivazioni di TIM WiFi Power Smart, WiFi Power Top e WiFi Power All Inclusive che saranno effettuate a partire dal 30 Aprile 2023, salvo eventuali cambiamenti, sarà richiesto un nuovo costo di attivazione una tantum di 39,90 euro, quindi più alto di altri 10 euro rispetto a quello attuale. Inoltre, il contributo di cambio offerta una tantum previsto per i già clienti di rete fissa TIM passerà dagli attuali 34,90 euro a 49,90 euro dal 30 Aprile 2023.

Lo stesso accadrà anche per le altre offerte di rete fissa TIM che attualmente prevedono il costo di attivazione una tantum di 29,90 euro e il contributo di cambio offerta. In particolare, dal 30 Aprile 2023 il costo di attivazione una tantum passerà a 39,90 euro anche per le offerte TIM WiFi Special Young, come già raccontato in anteprima, TIM WiFi Special Famiglia, TIM WiFi Power FWA, TIM WiFi Power TV e TIM WiFi + 5G Power.